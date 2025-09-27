Últimas Noticias
Famosos del cine, radio y televisión reaccionan ante la muerte de Camucha Negrete

Su muerte ocurre luego de sufrir complicaciones hepáticas que afectaron su salud en los últimos días.
| Fuente: Instagram: Camucha Negrete
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Camucha Negrete fue una de las actrices más queridas y recordadas de la televisión peruana.

Tras darse a conocer el fallecimiento de la primera actriz peruana Camucha Negrete, diversas personalidades del cine, radio y televisión expresaron su pesar por la partida de la artista. Fernando Vivas, conductor de RPP y amigo de la actriz, confirmó la noticia tras comunicarse con la familia.

Varios colegas, amigos, figuras del medio, e incluso instituciones recurrieron a redes sociales para despedir a la diva nacional. Entre los mensajes se mencionaron sus contribuciones en programas de televisión, obras teatrales y películas.

Regina Alcóver

"Hasta siempre Camucha querida🙏🏻esta obra de la foto estás en primer plano No hay edad para el amor én el Segura 75/76 y son varios los que ya no están 🦋🦋🙏🏻🌹❤️🌈🙏🏻Haré mi oración de cada dia en tu nombre dándote las “gracias” por esa compañera maravillosa que fuiste siempre🙏🏻❤️ejemplar ser humano y “amiga de verdad” jamás olvidare la primera obra “Los Ojos llenos de amor” y haber compartido camerino contigo y Carmen Escardó, cuando me aconsejaste cosas buenas para mi vida🙏🏻Felizmente pude agradecértelo en vida cada vez que te abrazaba en un estreno con todo cariño. Abrazo a tu familia querida y comparto su tristeza . Siempre en mi corazón mil bendiciones 🙏🏻❤️🙏🏻 abrazo al cielo 🙏🏻❤️".

Cecilia Bracamonte

"Abrir los ojos y encontrarse con la terrible noticia del fallecimiento de Camucha Negrete, la verdad que nos deja sin piso y con el corazón hecho pedazos. Gran ser humano, gran persona, gran compañera y entre tantas muchas otras cosas una GRANDE de la escena nacional e internacional. Esta noticia nos deja sin palabras y sólo podemos decir. DEPS y QDDGS querida Camuchita. Mi más sentido pésame a toda la familia. 😢🙏🏻♥️🌹🫶".

Germán Loero

"Falleció Camucha Negrete Gracias por compartir su enorme talento con todos nosotros, paz a su familia".

Eduardo Adrianzén

"Que tristeza 😞  Camucha Negrete: una auténtica estrella, bellísima sex symbol en su juventud, actriz muy carismática y siempre muy popular durante toda su larga carrera. Todo el Perú la quería y respetaba
Pasa a la eternidad la linda Camucha, historia de la cultura popular".


Ministerio de Cultura

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, “Camucha Negrete”, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria.Recordaremos siempre su talento y carisma, que brillaron en el teatro, el cine y la televisión. Desde sus inicios en el café teatro hasta su consagración en programas icónicos como ‘Risas y Salsa’, Camucha Negrete deja una huella imborrable. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad artística".

Fernando Díaz

"Hoy en la madrugada falleció una de las mujeres más queridas del teatro, el cine y la Tv. Camucha Negrete, fue símbolo de una época dorada de la pantalla; protagonizó la primera versión de Pantaleón, hizo decenas de novelas e integró el recordado “Utilísima”. Descansa en paz".

Janet Barboza

"Conocí a la gran Camucha Negrete cuando comenzaba a conducir "La Alegría del Mediodía" por Panamericana TV. Sin conocernos en persona, me llamó y me dijo cosas que cambiaron mi vida profesional. "Janet, soy Camucha Negrete", me dijo. Yo me quedé helada, no lo esperaba. "Hijita", continuó, "hablas muy rápido y no pronuncias bien algunas palabras. Así no puedes comunicar, corrige eso". Y eso fue todo; al día siguiente ya estaba matriculada en una escuela de locución, algo que he seguido haciendo desde entonces. No he dejado de preparar mi voz.  Descanse en paz y vuele alto, señora maravillosa del cine, teatro, radio y TV.🕊️🙏".

Gisela Valcárcel

"No suelo comentar o hacer post cuando las personas que conozco y quiero parten, pero hay momentos especiales como este. Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete... Dios quiso acercar a una mujer bella por dentro y por fuera rápidamente... Que en paz descanse esta mujer que nos deja muy lindos recuerdos y siempre priorizó a su familia".

Gisela Valcárcel lamenta la muerte de Camucha Negrete
| Fuente: Instagram: Gisela Valcárcel

