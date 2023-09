Camucha Negrete: "Debe existir la Ley del Artista, para que ampare a los actores en la vejez"

Perú "Siempre esta por salir y no sale", dijo Camucha Negrete a RPP Noticias sobre la Ley del artista.

La reconocida artista nacional Camucha Negrete tendrá actuación estelar en la película Prohibido salir, donde compartirá roles con Anahí de Cárdenas y Renzo Schuller, además, también contará con el debut cinematográfico de la ex Miss Perú Laura Spoya.

La cinta está ambientada durante la cuarentena de la COVID-19 y trata el tema con gran humor e ingenio, enfatizando la reconstrucción y la unión familiar. Esta es la primera vez que alguien se anima a contar esa historia de la pandemia desde la comedia.

Si bien Camucha Negrete se mostró feliz de formar parte de esta cinta peruana, está incómoda con que no exista una Ley del Artista que ampare a los actores en la vejez.

"Existe Interartes, que se encarga de recaudar, pero cómo hacemos. Quién vigila eso, no quiero culpar a nadie, una vez en tu propio programa acusé a alguien con nombre y apellido que ya no está en este mundo porque se reelegían y hacían uso y abuso del dinero", contó la actriz a Johnny Padilla en RPP Noticias.

"Debería existir la Ley del artista porque no puede ser que queden desprotegidos en la vejez. Mira cómo fue la situación de Álvaro González (Guayabera sucia), Mariella Trejos, no puede ser, tiene que existir esa ley. Siempre está por salir y no sale. Uno da toda su vida y así no podemos estar", dijo Camucha Negrete.

El programa En Escena va todos los sábados de 1 p.m. a 3 p.m. por la plataforma de radio de RPP Noticias.

Prohibido salir será parte del catálogo de productora argentina

A pocos días de su estreno programado para este 14 de septiembre, en todos los cines del Perú, Prohibido salir, la más reciente película escrita y dirigida por Sandro Ventura, protagonizada por los talentosos actores Anahí de Cárdenas y Renzo Schuller dio un importante paso para su internacionalización.

Desde Buenos Aires, Argentina, se confirma que Murga Compañía de Distribución y Desarrollo de Contenidos será la empresa encargada de la comercialización de los derechos de remake del filme peruano en todo el mundo.

"Prohibido salir está escrita y realizada con mucho corazón y es la primera vez que alguien se anima a contar esa historia de la pandemia desde la comedia", destaca en un comunicado Martín Mariani, director creativo de Murga.

"Acercarse a una época tan complicada del mundo con un mensaje propositivo nos interpela a todos. Demuestra que, pese a los problemas, seguimos adelante. Por eso, decidimos representar su guion y que sea parte del catálogo de Murga", agregó Mariani.

Luego de haber transitado el camino de la producción y la dirección de programas exitosos en Latinoamérica como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta, desde Murga -a través de Mariani- reconocen en Prohibido salir la marca de una historia universal que "llega en un momento en el que necesitamos reír, luego de superar la pandemia".