Camucha Negrete: el legado de una artista que marcó la televisión, el cine y la radio [PERFIL]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz peruana Camucha Negrete, una de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión y el teatro, falleció a los 80 años este sábado 27 de septiembre. Su trayectoria artística la convirtió en un rostro emblemático de la cultura popular en el Perú durante más de cinco décadas.

Inicios y trayectoria de Camucha Negrete

Nacida en Iquitos, Carmen Chávez Negrete llegó a Lima a los cuatro años e ingresó a un colegio internado donde aprendió ballet clásico. A los 15 contrajo matrimonio, del cual nacieron sus dos primeros hijos, Mocita y Julio. Tras enviudar, volvió a casarse y tuvo a su hija menor, Claudia.

Sus primeros pasos en el arte los dio en el café teatro, pero su salto a la televisión se produjo casi por azar, al lado de Augusto Ferrando. En 1968 se convirtió en figura del recordado programa humorístico El Tornillo, compartiendo escena con Alex Valle y Néstor Quinteros. Durante los años setenta también trabajó en fotonovelas junto a El Gaucho, quien más adelante sería su pareja.

Televisión, cine y humor

En la década de 1980 fue parte del exitoso espacio Risas y Salsa, con libretos de Efraín Aguilar y un elenco integrado por Ricardo Fernández, Jesús Morales, Esmeralda Checa, Gisela Valcárcel, Álvaro Gonzales y Justo Espinoza ‘Petipán’, entre otros.

Camucha también incursionó en el cine. Actuó en la primera versión de Pantaleón y las visitadoras, dirigida por Mario Vargas Llosa, junto a José María Gutiérrez Santos y el actor español José Sacristán. Años después, en la adaptación cinematográfica de Francisco Lombardi, interpretó a ‘La Brasileña’.

Figura en la pantalla chica

En 1989 debutó como conductora de televisión con el programa Camucha y tú. Posteriormente, entre 1995 y 1999, fue una de las principales presentadoras del espacio matinal Utilísima. En 2001 llevó su estilo a la radio con un programa en Radio San Borja y, en 2006, se sumó a Panamericana Televisión para liderar un magazín familiar.

Su versatilidad la llevó a participar en numerosas telenovelas peruanas, entre ellas La mujer de Lorenzo, María Emilia, querida, Pobre diabla y Los Barriga. En 2011 volvió a la pantalla chica en la serie La Bodeguita, donde interpretó a Delia.

Una voz en la radio y en la memoria

Desde 2012, se consolidó como voz radial al frente de Recordar es volver a vivir, un programa musical transmitido cada mañana. Un año más tarde, en 2013, regresó a la conducción televisiva con el espacio Confesiones, emitido por Latina.

Camucha Negrete falleció a los 80 años

Camucha Negrete, reconocida actriz y presentadora peruana, falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada en RPP por el conductor Fernando Vivas, luego de comunicarse con la familia de la artista. Durante el programa Enfoque de los Sábados, Vivas expresó su pesar por la partida de quien consideraba una buena amiga.

"Ha fallecido Camucha Negrete. Una institución de la cultura popular en el Perú. Actriz de todas las plataformas. Antes de ser actriz, empezó como modelo, siendo muy joven, con 15 o 16 años, en la década del 60".

Hace una semana, su nieta Paula Mejía informó que la actriz se encontraba delicada de salud debido a complicaciones en el hígado. De hecho, estaba trabajando en una puesta en escena cuando la enfermedad la obligó a detenerse.