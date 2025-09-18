Fernando Díaz y Santi Lesmes respaldan a Maju Mantilla tras renuncia a 'Arriba mi gente': "No es necesario el daño gratuito"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La mañana del jueves, Maju Mantilla sorprendió a la audiencia al anunciar en plena transmisión en vivo su renuncia al programa Arriba mi gente. La ex Miss Mundo aseguró que su decisión responde a una etapa difícil en lo personal, marcada por los rumores en torno al fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo.

“Me han vinculado con otras personas... La mentira repetida no se convierte en verdad. Yo me siento muy afectada; este programa necesita energía, alegría, concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado. Por tal motivo, he decidido no continuar en el programa”, expresó la conductora, visiblemente conmovida.

Fernando Díaz y Santi Lesmes se pronuncian

La noticia impactó a sus compañeros de Arriba mi gente. Santi Lesmes fue uno de los primeros en tomar la palabra: “Maju, si es lo que necesitas, te entendemos. Yo no soy solo tu compañero, soy tu amigo. Siempre voy a estar contigo. Hay una frase que mi madre me enseñó: no es necesario el daño gratuito. Eso es lo que se está haciendo y lo que siento. No entiendo cómo la gente puede disfrutar de eso”.

A su turno, Fernando Díaz aseguró que la renuncia no había sido anticipada. “No me lo veía venir. Solo quiero decirte que eres una extraordinaria persona, la mejor compañera de trabajo que he tenido, sumamente disciplinada. Cada cosa que has hecho, lo has hecho con el corazón. Espero que sea solo una pausa necesaria; las puertas van a estar siempre abiertas para ti”, señaló.

Más mensajes de apoyo

Micheille Soifer, durante su bloque de espectáculos en Latina, lamentó la situación: “Lamentablemente las personas son poco empáticas y siempre van donde más te duele. Te quiero mucho, admiro muchísimo tu fortaleza, porque no es fácil para alguien que ha entregado su vida a la televisión y a su público tomar una decisión como esta”.

En la misma línea, Ricardo Rondón, conductor de ¡Ponte en la cola!, manifestó su tristeza: “Es una decisión difícil que ella ha tenido que tomar. Vemos a una Maju afectada, golpeada, despidiéndose de sus compañeros con quienes por años brindó entretenimiento e información en Arriba mi gente”.

Maju anuncia acciones legales

En días previos, Maju Mantilla ya había mostrado su incomodidad por los rumores de supuestos vínculos sentimentales durante su matrimonio. A través de sus redes sociales, rechazó categóricamente las versiones difundidas por algunos medios de espectáculos y adelantó que iniciará acciones legales.

“Me encuentro muy cansada. Es increíble cómo medios digitales y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron”, señaló en un video publicado en Instagram. Asimismo, ratificó que procederá legalmente contra quienes sigan especulando sobre su vida privada.

