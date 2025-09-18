Últimas Noticias
Maju Mantilla renuncia en vivo al programa 'Arriba mi gente': "Han sido días muy duros para mí"

Maju Mantilla no va más en 'Arriba mi gente'.
Maju Mantilla no va más en 'Arriba mi gente'. | Fuente: Instagram: Maju Mantilla
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La conductora y exreina de belleza admitió que los comentarios sobre su separación de Gustavo Salcedo han afectado tanto a ella como a su familia.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Maju Mantilla sorprendió al anunciar su salida del programa matutino Arriba mi gente. La conductora de televisión señaló que ha sido una semana complicada para ella y su familia, luego de los comentarios surgidos sobre su vida personal y el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo.

Durante la emisión del jueves 18 de septiembre, cerca del final del espacio de Latina, la ex reina de belleza tomó un momento para comunicar su decisión.

"Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de formas malintencionadas, me han vinculado con otras personas dañando mi reputación y la de otras personas", expresó.

Maju Mantilla dijo que los rumores afectaron su desempeño

Mantilla lamentó que algunos medios de comunicación hayan difundido información falsa sobre su separación, especialmente basada en rumores; según indicó, esto la afectó y le impidió rendir al 100 % en la conducción del programa.

"La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo. Yo me siento muy afectada, este programa necesita energía, alegría, concentración, he dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada", comentó.

Dijo que ese malestar estaba afectando a sus compañeros y que, tras reflexionarlo, consideró conveniente cortar el problema mediante su renuncia al programa.

"Quiero decirles que esta carga ha llegado a mis compañeros, al equipo de Arriba mi gente que no se lo merece y que no es justo. Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa", dijo antes de quebrarse y agradecer a sus compañeros.

"He sido feliz trabajando con ustedes y he aprendido muchísimo, pero ha sido una decisión difícil que he tenido que tomar".

