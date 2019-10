Fiorella Rodríguez sobre nueva relación: "Sería un error regir tu vida por comentarios de terceros"

Fiorella Rodríguez se encuentra feliz con su nueva pareja, el también actor Jean Pierre Díaz, al que le lleva 19 años de edad. La conductora agradeció las felicitaciones y mensajes positivos del público y para quienes critican (por la diferencia de edad) prefiere no prestarles atención aunque siempre con respeto.

"Soy Fiorella 'Respeto' Rodríguez. Soy una persona que respeta en general. Cada quien tiene una manera de pensar, sería un error para mí o cualquiera que rija su vida por comentarios de terceros", indicó tras su participación como jurado invitada en "El artista del año".

Fiorella Rodríguez dijo que está viviendo momentos hermosos junto con Jean Pierre Díaz. "Estoy agradecida de tener hoy por hoy con quien compartir la felicidad. Tengo a un chico súper entregado a mi costado y eso lo valoro muchísimo", agregó la también conductora de Radio Capital.

Dado que ambos son actores, la popular 'Amistasí' comentó que tienen mucha afinidad y pasan bonitos días. Actualmente, ella tiene proyectos en el cine. Grabó una película en Nueva Jersey y también participará en "No me digas solterona 2".

Fiorella Rodríguez inició una relación con el actor Jean Pierre Díaz, al que le lleva 19 años de edad. | Fuente: Instagram Fiorella Rodríguez

¿CÓMO SE CONOCIERON?

A fines de setiembre, Fiorella Rodríguez compartió, en Instagram, una foto junto a Jean Pierre Díaz con la leyenda "tres veces de amor bonito". La actriz comentó, previamente, que se conocieron en el ambiente del teatro.

Cuando empezaron a charlar se dio cuenta de que tenían gustos en común, por lo que fueron paso a paso hasta culminar en una relación. "Simplemente conecté con una persona con unos valores y principios lindos, compartimos gustos muy similares y la pasamos muy bien", contó.

En el 2018, Sandro Ventura y Fiorella Rodríguez anunciaron la separación de su matrimonio de 15 años. | Fuente: Instagram

FIN DEL MATRIMONIO

En agosto del 2018, y después de 15 años de matrimonio, la conductora Fiorella Rodríguez y el cineasta Sandro Ventura anunciaron su separación.

"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente, me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado. Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida", contó al diario "La República".

La pareja no tuvo hijos en común, pero sí compartieron la crianza de los hijos de sus previas relaciones. Sandro Ventura tuvo tres hijos de su primer matrimonio; mientras que Fiorella Rodríguez es madre de Mikella Callegari.