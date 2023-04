Iván Micol y Fiorella Rodríguez oficializaron su relación sentimental en agosto de 2022. | Fuente: Instagram / Iván Micol

Desde hace ocho meses, la exconductora Fiorella Rodríguez y el modelo Iván Micol vienen sosteniendo una relación sentimental que tiene muchos planes a futuro. Así lo dejó entrever el joven español, quien se refirió a la posibilidad de proponerle matrimonio a su pareja, quien se alista para estrenar el reality gastronómico "El Gran Chef Famosos" en mayo.

"Mira, cuando compartes tanto con una persona y sientes que no es una conexión común, que va más allá del sentimiento como pareja, entonces lo que deseas es compartir lo que te resta de vida con esa persona, entonces, sí", afirmó la actual pareja de la también actriz en diálogo con el diario Trome.

Fiorella Rodríguez, por su parte, añadió entre risas que falta la "rocaza" (el anillo) que haga que se le "caiga el brazo y lo arrastre como si fuera un gusaño". "Sí, ya me lo ha comentado, porque es una persona que no guarda sus sentimientos y emociones, no tiene temor en expresar lo que siente", indicó.

Micol, además, aseguró que ya tiene planedo un viaje a su natal Murcia (España) junto con Fiorella Rodríguez y su hija para que conozcan a su familia. "Nos hacemos videollamadas con su mami vía WhatsApp, con su papi estoy por Instagram, con sus hermanos, con su grupo más cercano, pero nos falta compartir", añadió la exconductora.

Así se conocierton Fiorella Rodríguez e Iván Micol

Todo empezó en el ciberespacio. La actriz Fiorella Rodríguez conoció a su actual pareja, el modelo español Iván Micol, por Instagram. Fue él quien empezó a seguirla en dicha red social y también quien comentaba sus publicaciones; ella, se limitaba a agradecerle, pues en aquel entonces todavía estaba saliendo de su última relación con Jean Pierre Díaz.



"Pero una vez que hice pública mi separación, comenzamos a conversar de manera más seguida", reveló la exconductora en entrevista con El Comercio en noviembre del año pasado. A partir de entonces, empezó a hablar con Micol —24 años menor que ella— a diario. "Un día Iván me pregunta si pensaba viajar a España y le respondo afirmativamente, porque desde hace tiempo tenía un ticket para Madrid", contó.







Natural de Murcia, el modelo iba a estar cinco horas en Madrid. De modo que esa fue la ciudad elegida para que ambos pudieran conocerse en persona. ¿Qué ocurrió entonces? "Fue muy lindo porque todo se dio con mucha confianza", detalló Fiorella Rodríguez. "Apenas nos vimos sonreímos, nos abrazamos, hubo las ganas de estar juntos", agregó.

Según Iván Micol, ese primer encuentro lo dejó anonadado. "Ver que era real, que era la mujer de las fotos, que de verdad existía, me dejó sin palabras, no supe qué decir, me quedé en silencio", recordó. Y Rodríguez agregó: "Apenas lo vi supe que había conocido a una persona increíble, nunca antes había sentido una conexión similar, con tanta complicidad y confianza".

