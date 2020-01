Karina Jordán celebró su despedida de soltera. | Fuente: Instagram

La actriz Karina Jordán está a menos de tres meses de dar el sí en el altar, junto con el también actor Diego Seyfarth, con quien compartió el set de “Ven baila quinceañera”, la novela de América Televisión.

Karina Jordán, de 34 años, celebró su despedida de soltera en compañía de sus amigas. La actriz eligió como escenario para este momento las playas de Jamaica y ha compartido, a través de Instagram, algunas fotografías.

“¡Así estoy! Corriendo al altar. ¡A tres meses! ¡ay que nervios!”, anotó la actriz en una instantánea en la que se le aprecia usando un traje de baño color blanco y un velo de novia, mientras corre por la arena.

En otra publicación, Karina Jordán expresó el maravilloso momento que atraviesa y agradeció a sus amigas por acompañarla en su aventura.

“One Love .. One Heart .. Lets be together and will be allright. Nunca voy a olvidar este viaje. Gracias, Gracias, Gracias”, se lee en la fotografía de la red social.

“Una de las cosas que uno tiene que hacer es una fiesta en el mar navegando por las costas de Jamaica con tus mejores amigas. Si a eso le sumas sumergirte y nadar entre corales y peces el resultado es un día maravilloso y feliz”, escribió Karina Jordán.

Como se recuerda, en julio del 2019, Karina Jordán y Diego Seyfarth anunciaron su matrimonio, luego de iniciar su relación en el 2017.

“Hoy quiero contarles que ¡nos vamos a casar! Le doy gracias a Dios y a la vida por hacer que se crucen nuestros caminos Karina Jordán. Caminos que se encontraron por casualidad y nos marcaron muy profundamente", dijo Seyfarth en su red social.

"Hiciste que regresara a mi tierra, a mi familia, a mi lugar, que es solo y únicamente contigo. Haciéndome crecer y madurar, sacando siempre lo mejor de mí", acotó.