El último sábado, los televidentes de 'El Gran Show' se llevaron una sorpresa cuando Gisela Valcárcel anunció que la bailarina Gabriela Herrera había sido expulsada del programa. La ahora exconcursante decidió referirse a su salida y manifestó que, así como con ella, otros participantes deberían pasar por lo mismo por también incumplir con las normas del contrato.

Y es que, según Valcárcel, Herrera fue retirada de la competencia debido a que dio declaraciones a un programa de otro canal. "La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal", dijo entonces la popular 'Señito'.

"Yo estoy tranquila con mi conciencia y tranquila con lo que ha pasado, porque no he hecho nada de malo", manifestó este lunes Gabriela Herrera cuando fue consultada por el programa 'Amor y fuego' por la razón de su suspensión. Asimismo, precisó que otros concursantes del 'reality' también han dado entrevistas a otros canales.

"Yo creo que así como declaré, también declararon otras personas más. No sé, creo que a todos deberían tomarnos por la misma cuenta. Si uno declara, también el otro. Si hay una sanción para una persona, para el otro también", apuntó. Y añadió que durante su tiempo en 'El Gran Show' puso todo de sí misma. "Tengo la pierna lesionada (...) Y aun así, yo seguí dando lo mejor de mí", comentó.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre la expulsión de Gabriela Herrera?

Durante la emisión de 'El Gran Show', Gisela Valcárcel afirmó: "Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé súper agradecida, le dije: 'Me encantaría volver a tenerla'. Pero la verdad es que Gabriela incumplió una de las normas del contrato, nada del otro mundo tampoco. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal debe cuidarse de ir a declarar a otro. Esa es una norma puesta en este canal"

Una semana antes, Gabriela Herrera había dado unas declaraciones al programa 'Amor y fuego'. Esto, según Gisela Valcárcel, provocó su salida del espectáculo en el que venía ofreciendo un buen rendimiento. No obstante, la popular 'Señito' manifestó que la también cantante no tendría las puertas cerradas a cualquier otro programa de América TV.

"Gabriela había declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada, porque donde no manda capitán no manda marinero. De cualquier modo, esto no quita que más adelante querramos tener a Gabriela, estamos en este canal y aquí hay normas que se nos dan. Gracias, Gabriela, por haber estado aquí", añadió.

