Gian Marco envió un mensaje de felicitación a su hija Nicole Zignago. | Fuente: Instagram / Gian Marco

El cantautor Gian Marco felicitó este jueves a su hija Nicole Zignago por cumplir su primer año de relación sentimental con la futbolista Fernanda Piña.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete peruano compartió una fotografía de la pareja con una leyenda en la expresó que dedicaba el "post" a "dos personas que amo profundamente".

"Ayer cumplieron un año juntas. Gracias, hija de mi alma, por ser la mujer que eres, por tu honestidad y entrega a la vida", señaló el cantante de "Días nuevos".

Gian Marco también agradeció a Nicole Zignago "por ser la hija soñada, la hermana soñada, por tus abrazos, tus mensajes, por ser una profesional increíble, por soñar día a día y trabajar constantemente para cumplir esos sueños".

"Amo verlas felices, llenas de vida y de una luz gigante, que espero las acompañe por muchos años más. Las amo con toda mi alma. Papá", concluyó en su mensaje.

Gian Marco le dirigió un cariñoso mensaje a su hija Nicole Zignago y su novia Fernanda Piña. | Fuente: Instagram / Gian Marco

Separado de Claudia Moro

En octubre pasado, Gian Marco confirmó su separación de su esposa Claudia Moro, a quien lo unía 25 años de matrimonio. La ruptura, según contó al podcast "Se regalan dudas", se produjo hace un año y medio.

En dicha entrevista, el cantante de "Lejos de ti" mencionó que comunicó a sus hijos del fin de su vínculo con su esposa durante una reunión familiar.

"Nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo", sostuvo.

Este encuentro fue muy satisfactorio, porque corroboró las buenas bases que tienen sus hijos.

"Era increíble cómo cada uno estaba en su posición. Los escuchaba hablar, volteaba a verlos, y le decía a Claudia: 'bendito sea Dios, gracias a Dios estos niños pueden hablar y decir lo que sienten'", dijo.





