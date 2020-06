Gisela Valcárcel asegura que el comentario de Cristian Rivero era solo una broma. | Fuente: Instagram

El día central de la Teletón Digital, el pasado 19 de junio, se reunieron varios artistas nacionales e internacionales como Daniela Darcourt, Raúl Romero, Camilo, Bacilos y más. La conducción estuvo a cargo de Cristian Rivero y Gisela Valcárcel, quienes han trabajado juntos desde el 2000, pero un comentario generó una polémica.

Rivero dijo jocoso que su compañera siempre "lo dejaba sin cámara", a raíz de esta frase se generó una serie de dimes y diretes.

Gisela Valcárcel calificó como broma lo dicho por el conductor de “Yo Soy”, ella conoce su humor después de tantos años de amistad: “Cristian me dice eso y más (ríe). Siempre que nos vean esperen que entre él y yo nos digamos muchas cosas en broma, nos conocemos hace más de 15 años”, dijo al diario Trome.

Cristian Rivero empezó a trabajar como su copresentador en "Aló Gisela" (2000) y su última colaboración juntos fue en "El gran show" (2010-2011). Así como él, la popular ‘Señito’ comentó que sus amigos le pueden hacer las bromas que quieran y recalcó que siempre es bueno reírse uno mismo.

“Siempre les daré el pie exacto para que me digan de todo, me encanta eso, así como reírme de mí. Me gustó estar en la Teletón, era como si no hubiera estado lejos de la televisión seis meses”, sostuvo.

Por otro lado, Gisela Valcárcel se mostró triste al no saber cuándo regresará “El gran show”. “No se sabe, debo esperar como la mayoría y mientras tanto nos reinventaremos”. Finalmente, invitó a todos para que sigan donando en la Teletón Digital y así hacer más grande la ayuda.

TELETÓN DIGITAL

'Por un Perú Sin Hambre', la campaña impulsada por la Fundación Teletón, recaudó S/. 650,013 para llevar alimento a las personas en situación vulnerable en todo el Perú.

Gisela, Cristian Rivero, Julián Zucchi y, posteriormente, Daniela Dancourt, junto a Cynthia Calderón, estuvieron en la conducción del programa digital transmitido por Facebook.

El evento digital también reunió al elenco de "Bienvenida la Tarde", así como a las actrices de "Locos de Amor". También se hicieron presentes Raúl Romero, Manolo Rojas y Giuliana Rengifo.

Para el cierre, Bacilos regaló su popular tema "Caraluna" y Diego Torres envió un afectuoso saludo a todos los peruanos para luego interpretar su tema "Color Esperanza".