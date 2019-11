Para Gisela Valcárcel, las críticas de Magaly Medina a Tula Rodríguez no son una defensa hacia ella. | Fuente: Composición

La controversia no acaba. Luego de que la conductora Tula Rodríguez escribiera en sus redes sociales una publicación sobre sus 7 años de casada con Javier Carmona, la periodista Magaly Medina arremetió contra ella por considerarlo “fuera de lugar”, dada la condición médica del productor televisivo.

Pero eso no fue todo. La conductora de “Magaly TV: La Firme” señaló que la publicación de Tula Rodríguez fue una respuesta para Gisela Valcárcel tras el impase que tuvieron en la última Teletón. Lo que pudo parecer una defensa de la popular ‘Señito’, sin embargo, fue tomado a la ligera por la misma Valcárcel.

En una entrevista con el diario El Popular, la presentadora de televisión aseveró que la crítica de Medina a Rodríguez no refleja una defensa de la popular ‘Urraca’. “No creo que tenga que unir un hecho al otro. Yo no creo que porque haya llamado a Magaly, en media hora cambie su opinión. Ella declara lo que piensa siempre”, dijo la conductora de “El Dúo Perfecto”.

Asimismo, Gisela Valcárcel manifestó que “Magaly siempre habla y expresa la libertad que tiene para decir lo que piensa de cualquier tema”. Una libertad para criticar en la que ella siempre ha sido uno de sus tópicos recurrentes. “Llevo varios años escuchando críticas, una de ellas es Magaly. Estoy acostumbrada a que se juzgue mi trabajo”, expresó.

EL MENSAJE DE TULA RODRÍGUEZ

Tula Rodríguez escuchaba atentamente a Karen Dejo hablar sobre la buena relación que lleva con el padre de su hija hasta que la felicitó por su "madurez emocional".

"La madurez emocional no tiene nada que ver con lo que haya pasado anteriormente, porque te voy a decir que hay mucha gente que le cuesta enterrar el pasado y tu vuelves a hacer tu vida, como tienes derecho a hacerlo", dijo.

Para muchos, se trató de una clara indirecta a Gisela Valcárcel. Cabe recordar, además, que hace unas semanas, Gisela Valcárcel se vio en el ojo de la tormenta, debido a que la productora ProTV, reconocida por realizar los programas "Esto es guerra" y "En boca de todos", no hizo participar a sus figuras por un presunto pedido de la popular 'Señito' de no reunirse con Tula Rodríguez.