Gisela Valcárcel celebra sus 57 años de vida. | Fuente: Instagram

Este domingo 26 de enero, la presentadora de televisión, Gisela Valcárcel, celebra sus 57 años de vida y su hija Ethel Pozo aprovechó el momento para escribirle un emotivo mensaje, a través de su cuenta de Instagram.

“Feliz cumpleaños a la mujer más valiente del mundo, mi madre @giselavalcarcelperu”, fueron las primeras palabras de la conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Nunca te vi caer, siempre esforzada y trabajadora, levantándote como nadie de cualquier caída, sacando adelante tus sueños. Capaz de dar un buen consejo incluso en las tormentas más fuertes”, expresó Pozo, de 39 años.

“Eres única mami, te adoro y hoy 26 de enero celebramos tu vida y estos hermosos años a tu lado. Te amamos, Dome, Lua y yo”, concluyó la hija de Gisela Valcárcel.

De inmediato, la publicación del saludo de Ethel Pozo conmovió a los seguidores de la red social y logró casi 8 mil corazones. Asimismo, reconocidos artistas aprovecharon el post para saludar a Gisela Valcárcel.

"Feliz día", anotó la actriz Fiorella Cayo. "¡Feliz día Gisela! ¡Pásenla increíble!", anotó Denisse Dibós. Mientras que la modelo Tilsa Lozano les puso: "Lindas".





GISELA VALCÁRCEL: UNA MADRE JOVEN

Durante la celebración de sus 32 años como artista, Gisela Valcárcel confesó sentirse agradecida de su carrera televisiva y de lo que ha logrado Ethel Pozo, quien el año pasado inició su faceta como conductora. La popular ‘Señito’ se emocionó al contar que se siente feliz por lo que ha logrado su hija.

"Cuando me entierren van a enterrar un corazón agradecido. Esa ropa que tenía Ethel no era de nosotras, porque cuando empecé no iba a tener para comprarle vestidos así y la producción se lo puso. Yo tenía ese vestido de Norka, por quien siento mucho agradecimiento, porque decidió apostar por vestir a una vedette", dijo.

Además, contó detalles de su joven embarazo. "Yo tenía 17 años cuando estaba embarazada [...] Ethel me hizo ver, desde el principio, los milagros de Dios. Yo la traje al mundo en un consultorio, no sabía nada", mencionó.

Por su parte, Ethel contó que una señora que ayudaba a dar a luz fue quien asistió el parto, porque su madre no tenía un seguro de salud que la atendiera en el embarazo. "Mi mamá tuvo que ir de un lugar a otro para dar a luz. Una señora que ayudaba con los partos la asistió en el segundo piso de su casa, porque ella no tenía seguro", contó Pozo.