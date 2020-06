Magaly Medina asegura que Gisela Valcárcel no quiere que participe de la Teletón. | Fuente: Instagram

La conductora de "Magaly Tv: La firme", Magaly Medina, habló en su programa sobre la Teletón, que inició el fin de semana en una versión digital y con la presencia de Gisela Valcárcel.

Fiel a su estilo, Medina Vela reveló que ella no participa de este evento benéfico debido a que la popular 'Señito' no quiere sentirse opacada.

“Ella siempre ha sido así, solo que ella nos vende una imagen de buena, ingenua y nosotros somos los malos. ¿Por qué creen que yo no participo en la Teletón? Porque a ella no le da la gana que yo esté, eso es tan cierto como que me llamo Magaly Medina. Ella quiere ser la única que brille”, expresó.

Asimismo, lamentó que en Gisela Valcárcel prime el ser el personaje principal antes que las ganas de apoyar, pues aseguró que ella sí dejaría su orgullo de lado para sumarse a una buena causa.

“Lo único que quiere son figurantes, actores segundones, que nadie la opaque. Pero como yo no soy angurrienta por aparecer en cámaras, yo digo: ‘no me llamen, porque no voy a ir’. No voy a ir para ser la segundona de ella. Cuando a mí se me propuso juntarme con ella por una buena causa, yo siempre he dicho sí, dejo mi ego de lado y sí me juntaría con ella”, recalcó la polémica 'Urraca'.

TELETÓN DIGITAL

'Por un Perú Sin Hambre', la campaña impulsada por la Fundación Teletón, logró recaudar 650,013 soles para llevar alimento a las personas en situación vulnerable en todo el Perú.

Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Julián Zucchi y, posteriormente, Daniela Dancourt, junto a Cynthia Calderón, estuvieron en la conducción del programa digital transmitido por Facebook, en el que incentivaron al público a donar.

El evento digital también reunió al elenco de "Bienvenida la Tarde", así como a las actrices de "Locos de Amor". También se hizo presente Raúl Romero, Manolo Rojas y Giuliana Rengifo.

Para el cierre, Bacilos regaló su popular tema "Caraluna" y Diego Torres envió un afectuoso saludo a todos los peruanos para luego interpretar su tema "Color Esperanza".