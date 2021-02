En 1995, Gisela Valcárcel protagonizó una obra de Osvaldo Cattone en el Teatro Marsano. | Fuente: Instagram

En los noventa, Gisela Valcárcel era el rostro más famoso de la televisión peruana y jamás había contemplado que tendría la oportunidad de obtener un rol principal en el teatro. A casi dos semanas de la muerte de Osvaldo Cattone, la presentadora recordó el día en que la invitó a protagonizar “La mujer del año” en el Teatro Marsano.

Según relató la conductora de televisión, Cattone le pidió reunirse un día de 1995 para hacerle una gran propuesta: ser la figura estelar de una obra teatral junto a destacados actores. En ese momento, Valcárcel sintió mucho temor por no tener la experiencia suficiente, pero él le dio la confianza necesaria para aceptar ese reto.

“Cuando me lo dijo empecé a temblar y se lo dije. Él me cogió la mano, la besó tan paternalmente que me sentí protegida y no me quedó otra que responderle: sí, acepto”, contó al Trome. “Luego vinieron los ensayos en el teatro Marsano, el repaso de la letra con mis compañeras, todo fue tan mágico me sentí muy feliz, él me enseñó a actuar”.

Tras participar en “Calígula” y “Una rosa para el desayuno” en la década los 80, la ‘Señito’ subió dos veces al escenario del Teatro Marsano con “La mujer del año”. Las obras que siguieron a este protagónico fueron “El Submarino” y las más contemporáneas “Los monólogos de la vagina”, en el 2010, y “Tu amor es mi enfermedad,”, en el 2018.

Su despedida a Osvaldo Cattone

El pasado 8 de febrero, Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para despedirse de Osvaldo Cattone, reconocido argentino y director que estuvo internado por un problema renal y falleció a causa de una infección generalizada. Fiel a las tablas de nuestro país, nunca dejó de trabajar para el teatro.

“Hoy partió Osvaldo Cattone, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo lo recordará siempre. Gracias Oswaldo por tus ganas y amor a la vida y el teatro. Hasta siempre”, escribió en la leyenda de una fotografía donde se le ve más joven junto a Cattone y el actor Guillermo Dávila, cuando presentaron “El Submarino”.

