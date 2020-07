Gisela Valcárcel se cortó el cabello | Fuente: Instagram

La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, sorprendió a sus seguidores de Instagram al cortarse el cabello ella misma, luego de considerar que necesitaba un cambio.

"Hoy yo me corto el cabello sola. Estaba haciendo ejercicios y me dije: 'qué es esto'", dijo en una primera historia. Luego, en otro clip, aparece la popular 'Señito' haciendo uso de las tijeras. "Se los dije, ¿y ahora?", anotó.

Finalmente, Gisela Valcárcel mostró cómo quedó su corte: "Y ahora, ¿quién me lo empareja? O no quedó tan mal, creo", expresó en una ultima publicación.

"EL ANTES Y EL DESPUÉS" DE GISELA

Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores luego de publicar una foto donde salía su antes y después. La conductora de televisión escribió un largo texto comentando que la sonrisa que se puede ver en las dos imágenes es porque depende de la gente que la rodea:

“¡Antes no podía imaginar todo lo que la vida me enseñaría! He aprendido que la felicidad no depende de con quienes estoy. Depende de, si estoy en paz conmigo misma, si me amo y acepto tal como soy”.

“Aquí va mi sonrisa, la de antes y la de hoy... Esa, que el tiempo ni nadie me ha podido quitar. Nunca más habrá otra igual que tú, ¿no te parece fantástico?”, se puede leer en la publicación. Por otro lado, invitó a sus seguidores que muestren su antes y después.

“Sube una foto de tu pasado y presente y etiquétame. ¡Cuéntame! Que me encanta leerte. Y ahora que hablamos de la vida y de todo lo que hay que agradecer”, concluyó.