Gisela Valcárcel estremeció las redes sociales con fotos de su antes y después. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel estremeció las redes sociales luego de publicar una foto donde salía su antes y después. La conductora de televisión escribió un largo texto comentando que la sonrisa que se puede ver en las dos imágenes es porque depende de la gente que la rodea:

“¡Antes no podía imaginar todo lo que la vida me enseñaría! He aprendido, que la felicidad no depende de con quienes estoy. Depende de, si estoy en paz conmigo misma, si me amo y acepto tal como soy”.

Además, la exvedette aseguró que ni los contratiempos ni la mala vibra han podido borrar esa sonrisa.

“Aquí va mi sonrisa, la de antes y la de hoy... Esa, que el tiempo ni nadie me ha podido quitar. Nunca más habrá otra igual que tú, ¿no te parece fantástico?”, se puede leer en la publicación. Por otro lado, invitó a sus seguidores que muestren su antes y después.

“Sube una foto de tu pasado y presente y etiquétame. ¡Cuéntame! Que me encanta leerte. Y ahora que hablamos de la vida y de todo lo que hay que agradecer”. Asimismo, invitó a la actriz Katia Condos a realizar este collage de imágenes y que comente qué es lo que le hace feliz.

RECUERDA SUS INICIOS

Gisela Valcárcel es considerada la reina de la televisión, título que se llevó en los noventa por su programa del mediodía. Tras varios años, la conductora dejó este horario para pasar a presentar realitys de baile.

Ella contó que cuando pasó al horario nocturno y sabatino, hubieron personas que no confiaban en ella, pero con perseverancia logró tener uno de los espacios más vistos de la televisión peruana.

"Hoy encontré esta foto y recordé, una de esas apariciones cuando intentaba estar con ustedes en el horario de la noche, no es fácil cambiar, más cuando todos te dicen, como lo hacían conmigo, que no debía hacerlo. Que era la figura del mediodía y que nadie me vería", escribió en su publicación.

"Algo me decía que si insistíamos un poco más, lo lograríamos y así fue como convertimos los sábados por la noche en una fiesta. Si algo te dice que debes buscar otro camino, hazlo. ¡No dudes!", añadió Gisela Valcárcel.