Gisela Valcárcel quiere asegurar el éxito de la primera edición del regreso de su programa "Gisela Busca". Para eso, confirmó a Susy Díaz como la primera invitada de este espacio. Sin embargo, eso no es todo.

Para asegurar una buena audiencia, Gisela Valcárcel llevó a Susy Díaz a la playa, para intentar recrear aquel reportaje en el que la ex congresista es arrastrada por las olas mientras intenta posar sobre un barco inflable.

Susy Díaz y Gisela Valcárcel se metieron al mar, en la Costa Verde. La ex congresista se mostró tensa y nerviosa en todo momento, pero Walter Obregón, su pareja, quien también estuvo junto a ellas, le dio el apoyo necesario.

Parte del 'chapuzón' de Susy Díaz. | Fuente: GV Producciones

Aunque no ha llegado a revelar si la ola la termina arrastrando, Susy Díaz asegura que "un salvavidas venezolano me ayudó". "Sí, le tengo fobia al mar. Sí sé nadar, solo que últimamente le he cogido miedo. En la piscina sí me meto sin flotador, pero siempre y cuando no sea tan profunda. Igual, el otro día casi me ahogo en una piscina", agregó.

En la galería de fotos que acompaña esta nota, podemos apreciar la secuencia grabada en la Costa Verde y que podrá verse completa este sábado 4 de febrero en "Gisela Busca", a las 10 p.m. emn Canal 4.