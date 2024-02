Gisela Valcárcel: "Ya no trabajo más en América TV, empieza mi libertad como conductora"

Así anunció Gisela Valcárcel su "libertad" tras revelar que no volverá a ser conductora de tv. | Fuente: @giselavalcarcelperu

Por medio delas redes sociales, Gisela Valcárcel anunció que no volverá a ser conductora de televisión. En un video de menos de un minuto, la 'Señito' confesó que "no trabajo más en América TV".

"Empieza febrero y con este mes oficialmente empieza mi libertad como conductora. Ya no trabajo más en América TV, que tengan un hermoso mes, un hermoso 1 de febrero", dijo.

Asimismo, Gisela Valcárcel aseguró que no es el fin de su carrera ya que pronto revelará novedades: "¿Hay más? Claro que hay más, les seguiré contando de a poquitos", sostuvo.

Como se sabe, la conductora ha estado desde hace más de 30 años en la televisión peruana. Se dio a conocer como vedette en el programa cómico Risas y Salsa, para luego dar el gran salto a la conducción con su recordado programa Aló Gisela, en 1987. Desde entonces, la rubia fue apodada como 'La reina del mediodía'; su carisma frente a la pantalla chica la convirtió en la preferida de las amas de casa, a quienes apodó como 'señitos'. Su carrera se consolidó rápidamente hasta ser considerada un ícono de la televisión peruana.

Sonia Mercedes Gisela Valcárcel Álvarez es una presentadora de televisión, actriz y empresaria peruana. Fuente: @giselavalcarcelperu

Nadie apostó por Bailando

En junio de 2008, Gisela estuvo en las filas de Panamericana Televisión con el reality Bailando por un sueño, sin imaginar que superaría tanto sus expectativas como las del canal. "Nadie creía en ese programa, excepto dos anunciantes. Yo venía de la revista Gisela, y todo lo que había ganado se invirtió en Bailando", recordó en el podcast de Cristian Rivero.

Sin embargo, el programa, que presentaba a famosos bailando para cumplir el sueño de bailarines aficionados, fue un éxito inmediato. Ella relaciona este éxito con su involucramiento en la religión, cuando asistió a una reunión de un grupo cristiano en el mismo lugar donde se grabaría el reality de baile.

"Más allá de que en quién crea o no, eso no es lo importante. No es cucufatería, he vivido una vida espectacular y no me convertí en cucufata. La gente dice que si eres seguidora de Cristo no vas a fiestas. Sí voy y me encantan. Empecé a entenderme mucho más. Ahí empieza este cambio”.

Ícono de la televisión

Con casi cuatro décadas de carrera en la pantalla, Gisela Valcárcel reconoció a Cristian Rivero que sería absurdo no admitir que su nombre ha dejado una huella. "Creo, de todas maneras, que soy parte de la historia de la televisión. Estoy ahí, sí. Sería absurdo no darse cuenta. No estoy segura de lo que eso implica, pero sé que se escribirá sobre mí, lo cual no me gustaría, pero sucederá".

En otro momento, la presentadora de TV reflexionó sobre las consecuencias de alcanzar el éxito y dijo: "En un momento, la popularidad me alejó de mí misma, y no quiero que eso vuelva a suceder". “¿Sabes lo que es, de un día a otro, que te conviertas en una persona querida cuando hace dos meses no te miraba ni el pájaro que está en tu casa? No sé si la palabra es ‘me mareé’. Creo que salí de órbita”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis