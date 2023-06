"Este año no haré televisión": Gisela Valcárcel confirma que hará una pausa en la conducción

Gracias a su extensa trayectoria y constante dedicación, Gisela Valcárcel se ha convertido en una de las conductoras más reconocidas de la televisión peruana. Cada vez que decide hacer una pausa, su retorno a la pantalla chica es una solicitud constante por parte de su público; sin embargo, tras el fin de La Gran Estrella, este deseo tardará más de lo previsto.

A través de sus redes sociales, 'La señito' reveló que ha decidido alejarse de la conducción en lo que resta del año para dedicarse a otras actividades, aunque sin dejar la televisión.

"Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses y no encontraba el momento exacto para decirles. Este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión, porque uno nunca deja lo que ama, no estaré al frente", aclaró la gerente de GV Producciones.

Antes de agradecer al público que esperaba verla nuevamente los fines de semana, Gisela rememoró la época en que decidió apostar por los realities de canto y baile.

"Desde que llegó a mi vida Bailando por un Sueño hasta hoy, han pasado 15 años ¿pueden creerlo? Había conducido también por 15 años Aló Gisela pero un día dije: ¿Por qué no hacer algo distinto? ¿Por qué no conocer al público que está en las noches? Y ustedes me dijeron: 'entra, entra con el show cada sábado a mi vida', y así lo he hecho, así he sentido cada fin de semana", sostiene.



¿Deja la posta a Adolfo Aguilar?

En las últimas semanas, Gisela Valcárcel estuvo trabajando al lado del productor Miguel Zuloaga, a quien anunció como líder del equipo de su nuevo proyecto. A penas le mostró la propuesta, su respuesta fue casi inmediata.

"Quiero hacerlo, no tengo dudas de que este programa es lo que todos los peruanos están esperando. Estoy contento y muy agradecido con Gisela por la confianza que me ha otorgado en el nuevo proyecto de GV Producciones", indicó en un comunicado.

Aunque no ha dado más detalles de la propuesta, todo indicaría que se trata del nuevo programa sabatino que estará bajo la conducción de Adolfo Aguilar.

"Hemos presentado un nuevo sueño... ha tenido una gran aceptación en esta primera tarde en la que reunimos a gente de la industria, que conoce de entretenimiento y audiencias. Gracias a todos los que estuvieron en GV Producciones, gracias al equipo de producción que hoy lidera Miguel Zuloaga y a todo el hermoso equipo en el que tengo la bendición de estar", expresó Gisela al respecto.

Adolfo Aguilar, el nuevo jale de América TV

El carismático presentador Adolfo Aguilar confirmó su regreso a las filas de América Televisión para conducir un nuevo programa del que todavía no se han dado detalles.

"Él ya está listo y volverá a la conducción por las pantallas de América. Espéralo", indica un video promocional protagonizado por el expresentador de Yo Soy.

A través de un comunicado, Adolfo precisó que este nuevo reto lo tiene muy motivado y, según sus propias palabras, "cumplirá una excitante y rigurosa jornada de trabajo".

"He esperado esta oportunidad por mucho tiempo, y estoy feliz de ser parte de este nuevo formato, es algo maravilloso, fresco, sé que les va a encantar", comentó.