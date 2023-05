Grupo 5 deberá pagarle medio millón de soles a Toño Sosaya, tras fallo del Poder Judicial

El cantante Toño Sosaya confirmó que, tras pasar varias instancias, el Poder Judicial falló a su favor en la demanda de medio millón de soles que le interpuso al Grupo 5 por reparación civil, tras 13 años de proceso.

“Concluye el proceso judicial de Toño Sosaya contra Grupo 5 SCRL, sobre el pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario. Con fecha 17 de enero del presente 2023, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, ha emitido el Auto de Improcedencia del recurso de Casación interpuesto por Orquesta Internacional Grupo 5”, se lee en el comunicado compartido por Sosaya.

De acuerdo con el texto, “el proceso judicial se inició el 17 de junio del 2010, y a lo largo de los casi 13 años, el Poder Judicial, en las tres instancias (Juzgado, Sala Superior y Corte Suprema) ha fallado a favor del demandante Toño Sosaya”.

“Toño Sosaya confía en que su ex empleadora sea respetuosa de la decisión del Poder Judicial cumpliendo con lo ordenado y espera no haya sorpresas de acciones o procesos dilatorios que rehúyan la obligación de pago de un reclamo justo de sus derechos laborales, demostrando así que su ex empleadora respeta los derechos laborales de los artistas”, finaliza el documento.

El paso de Toño Sosaya en el Grupo 5

El cantante es famoso por interpretar “La Culebrítica”, uno de los temas más conocidos del Grupo 5. Tras su salida de la agrupación y de pasar por otras orquestas como Los Villacorta, Sosaya apostó por un trabajo independiente, creando su propia empresa musical.

Con su emprendimiento musical, Sosaya ha continuado compartiendo escenario con artistas como Lucho Cuéllar o Leonard León.