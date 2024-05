Exintegrante del Grupo 5 criticó que eliminaran sus videos: "Así no se maneja la historia de una agrupación"

Otro de los exintegrantes que opinó sobre la decisión del Grupo 5 de eliminar sus interpretaciones de las plataformas digitales fue Mathías Colmenares. Si bien estuvo dos años en la orquesta de cumbia, cantó en vivo el tema Motor y motivo, por lo que lamenta que el público ya no pueda escucharla en su voz.

Como se recuerda, no solo estuvo en la agrupación, también en la película que hicieron hace algunos años. “Creo que eso no lo han borrado todavía”, dijo en broma. Sin embargo, consideró que sí le afecta que no haya rastro de él con el Grupo 5 porque fue sus inicios.

“Es un material que nos sirve a nosotros como artistas. Creo que todos los artistas del mundo siempre han tenido sus inicios y da penita que ya no estén, pero nos queda como un reto para cada uno de nosotros para seguir avanzando y seguir haciendo las cosas bien para para ser totalmente independientes y que no nos sucedan este tipo de cosas”, comentó a Trome.

Asimismo, Mathías Colmenares, quien también formó parte de las filas de Los 5 de Oro y Hermanos Yaipén, asegura que el Grupo 5 es una de las mejores orquestas de cumbia y que, a pesar de todo, se siente agradecido. “Lo que queda es la experiencia y la bendición de haber compartido el escenario”. Por otro lado, no le consta que el equipo de trabajo de la banda liderada por Elmer, Andy y Christian Yaipén haya borrado sus videos solo para el menor de los hermanos cante.

“En realidad, no sé qué tipo de marketing querrán tener. Igual yo respeto porque al final la agrupación es de ellos y ellos deciden qué es lo que hacen. Me da penita por el tema de la historia de Grupo 5 que, como todas las agrupaciones, hablamos de Agua Marina, Armonía 10, tienen una historia. Entonces, que se borren los videos da pena porque no se maneja de esa manera la historia de una agrupación, pero ellos tendrán sus razones, me imagino”, finalizó.

¿Qué exintegrantes del Grupo 5 ya no tienen sus canciones en plataformas digitales?

1. Dantes Cardosa

En conversación con RPP, Dantes Cardosa confesó que se sintió descontento porque sus interpretaciones ya no están en YouTube y lo comparó con su paso por la Charanga Habanera. "En YouTube encuentras mis temas de la Charanga, a pesar de que no esté en el grupo desde hace tiempo. Eso no pasó con el Grupo 5. Dicen que cambiaron la estrategia de lo que era antes y le dieron todas las canciones a Christian. Fue un cambio brusco", agregó. Como se recuerda, interpretó temas como Alimaña y El ritmo de mi corazón.

2. Lucho Cuéllar

El cantante opinó sobre la decisión del Grupo 5 de eliminar de las plataformas digitales las canciones que interpretó durante su paso por la agrupación de cumbia. Más allá de criticar este hecho, el cantante aclaró que aún mantiene un sentimiento de gratitud hacia la orquesta de Elmer, Andy y Christian Yaipén.

Lucho Cuéllar, quien grabó exitosos temas como Amor de mis amores, La amante, Puro corazón, entre otros, reconoció que aunque estas canciones ya no estén disponibles en YouTube, aún permanecen en la preferencia de mucha gente."Esos temas no estarán en las redes sociales, pero están en el corazón y en la cabecita del pueblo. Agradezco mucho al grupo de que no me prohíba cantarlas en los eventos a donde voy. Creo que sería injusto (que me las prohíban)", acotó.

3. Lucho Paz

Canciones como Morir de amor, Motor y motivo, Dile y Que levante la mano volvieron a resonar en su voz en Grupo 5, pero esto le trajo ciertos obstáculos en el camino. Paz dijo que tuvo un problema inesperado en la plataforma de videos YouTube, donde notó que algunas de sus interpretaciones habían sido "silenciadas".

"Para grabar las canciones que grabé, pasó que me habían silenciado en Youtube porque simplemente no quieren que se escuche", dijo Lucho Paz a La República. "Lo que hicimos fue hablar con el compositor de estas canciones para pedir el permiso (de cantarlas), pero ese permiso cuesta y hay que invertir dinero, porque ellos cobran por sus composiciones".

"Hicimos un documento donde se da el permiso por tres o cuatros años, incluso de manera indefinida. Con este permiso ya podemos grabar las canciones. Yo he tenido esos problemas, a mí me silenciaron canciones teniendo ese permiso, pero gracias a Dios el 'copyright​' revisa el caso y vuelven a ponerlas", acotó.

Podcast recomendado El Padrino cumple 50 años de estreno y conversamos con Manuel Eráusquin, uno de los editores del libro Pídelo con respeto. Medio siglo con El Padrino. Es tan bueno este episodio que hasta Francis Ford Coppola estuviera orgulloso de escucharlo. ¡Dale play ahora! Leer más Entendí esa referencia | podcast EER+ 21 Celebramos los 50 años de EL PADRINO con un libro dedicado a ella