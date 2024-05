Premios Heat 2024: ¿cómo votar por los peruanos nominados a lo mejor de la música latina?

Los Premios Heat 2024 celebrará su décimo aniversario este año, los artistas peruanos esperan traer un galardón a casa. El evento central se llevará a cabo el 11 de julio en República Dominicana.

En esta nota, conoce cómo votar por Álvaro Rod (Mejor artista salsa), Grupo 5 (Mejor artista tropical), Amy Gutiérrez (Mejor artista región sur), Yahaira Plasencia (Fandom del Año) y Cielo Torres (Mejor artista región sur).

¿Contra quiénes compiten los peruanos en los Premios Heat 2024?

Grupo 5 (Mejor artista tropical)

Romeo Santos

Carlos Vives

Silvestre Dangond

Prince Royce

Juan Luis Guerra



Eddy Herrera

Felipe Peláez

Ke Personajes

Charlie Zaa

Olga Tañon

Jorge Celedón

Jandy Ventura

Servando y Florentino

Amy Gutiérrez y Cielo Torres (Mejor artista región sur)

Nicki Nicole

Ludmilla

Emilia

Anitta

Duki

KHEA

Cris Mj

Trueno

La Joaqui



Tini

Milo J

Tiago PZK

Lit Killah

Álvaro Rod (Mejor artista salsa)

Víctor Manuelle

Gilberto Santa Rosa

Willy García

Grupo Niche



Christian Alicea

Yiyo Sarante

La India

Yahaira Plasencia (Fandom del Año)

Fandom – Karol G

Keninis – Kenia OS

TeamAndreina – Andreina Bravo

Turbias – Yeri Mua

Fandom Domelipa

Marcianos – Mar Rendón

TeamLu – Lucia De La Puerta

Fandon Yuleria

Fandon Feid

Yahalovers – Yahaira Plasencia

Team Chivirikas – Yailin La Más Viral

La Tribu – Camilo

¿Cómo votar por los peruanos en los Premios Heat 2024?

1. Ingresa a la aplicación de LosHeat.TV.

2. Inicia sesión o regístrate

3. Dale clic a la opción 'Vota por tu artista favorito'

3. Busca la categoría de tus artistas favoritos: Álvaro Rod (Mejor artista salsa), Amy Gutiérrez (Mejor artista región sur), Cielo Torres (Mejor artista región sur), Yahaira Plasencia (Fandom del Año) o el Grupo 5 (Mejor artista tropical).

4. Elige a tu cantante o grupo favorito

5. Clic en 'Votar'

¡Listo!

* Ten en cuenta que solo se puede votar una vez con tu usuario por día.

Leslie Shaw, la primera peruana ganadora en los Premios Heat

La cantante Leslie Shaw se llevó el galardón a “Mejor artista sur” en los Premios Heat 2020 que se realizó en República Dominicana. La intérprete venció a los argentinos Cazzu, Tini y Paulo Londra, la brasilera Anitta y las chilenas Paloma Mami y Mon Laferte.

Antes de que su categoría sea nombrada, Shaw realizó su presentación en el escenario de la ceremonia y sorprendió a más de un asistente luego de interpretar el tema Estoy soltera, canción en la que colabora con Thalía y Farina.

"Hola, gracias, la verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble. He pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente", dijo en ese entonces Leslie Shaw al recibir el reconocimiento internacional.

La segunda persona en ganar un Premio Heat fue Austin Palao. Con su canción Mejor sin ti, que estrenó en 2022, logró un premio importante en los Premios Heat 2023 en la categoría ‘Artista tendencia’.

