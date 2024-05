"Están en el corazón del pueblo": Lucho Cuéllar deja mensaje al Grupo 5 por eliminar de YouTube sus intepretaciones

¿Les guarda rencor? Lucho Cuéllar opinó sobre la decisión del Grupo 5 de eliminar de las plataformas digitales las canciones que interpretó durante su paso por la agrupación de cumbia. Más allá de criticar este hecho, el cantante aclaró que aún mantiene un sentimiento de gratitud hacia la orquesta de Elmer, Andy y Christian Yaipén.

Mostrando a las cámaras uno de sus brazos, donde lleva como tatuaje el logotipo del Grupo 5, el cantante dijo que es respetuoso de las decisiones de sus excompañeros.

"Yo siempre estoy agradecido con ellos. No me saco [el tatuaje] por más de que ellos me hayan sacado de sus redes sociales", afirmó entrevista para el programa América Hoy.

Agregó que no se vio afectado por la eliminación de sus interpretaciones, pues ya había tenido una comunicación previa con la agrupación. "La verdad es que no (me dolió). A mí me llamaron para hacerme el aviso. Ellos toman las decisiones. Si eso les aporta, qué bueno por ellos", sostuvo.

Lucho Cuéllar, quien grabó exitosos temas bajo el respaldo de Grupo 5 como, Amor de mis amores, La amante, Puro corazón, entre otros, reconoció que aunque estas canciones ya no estén disponibles en las plataformas digitales, aún permanecen en la preferencia de mucha gente.

"Esos temas no estarán en las redes sociales, pero están en el corazón y en la cabecita del pueblo. Agradezco mucho al grupo de que no me prohíba cantarlas en los eventos a donde voy. Creo que sería injusto (que me las prohíban)", acotó.

Lucho Cuellar pide que su aporte al Grupo 5 sea reconocido

A pesar de no tener problemas con la eliminación de sus interpretaciones en las plataformas digitales del Grupo 5, Lucho Cuellar considera su trabajo con la orquesta aún no tiene el reconocimiento que espera.

"Yo creo que a todos los han valorado muy bien, pero debería haber un reconocimiento, al menos de quienes estuvieron con nosotros; un 'gracias' y nada más. Eso no desmerece a nadie", concluyó.

Actualmente, Lucho Cuéllar está enfocado en su nueva orquesta, Los Incorregibles de la Cumbia, donde se encuentra componiendo y produciendo nueva música.