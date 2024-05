Lucho Paz explica por qué fue "silenciado" en YouTube tras grabar en solitario los éxitos del Grupo 5

Con una trayectoria de cuatro décadas en la escena musical, Lucho Paz, se ha consagrado como uno de los máximos exponentes de la cumbia a nivel nacional. Haber integrado orquestas como Aguamarina o Caña Brava, hizo que su voz sea protagonista de innumerables éxitos en el género tropical.

Actualmente se encuentra enfocado en su carrera como solista. Además de presentar nuevos temas, el artista también ha decidido revivir las canciones que lo catapultaron a la fama cuando formaba parte del Grupo 5. Canciones como Morir de amor, Motor y motivo, Dile y Que levante la mano volvieron a resonar en su voz, pero esto le trajo ciertos obstáculos en el camino.

Paz dijo que tuvo un problema inesperado en la plataforma de videos YouTube, donde notó que algunas de sus interpretaciones habían sido "silenciadas". Ante esta situación, tuvo que recurrir al autor de las canciones para resolver el asunto mediante un contrato y obtener los derechos necesarios para seguir interpretándolas.

"Para grabar las canciones que grabé con el Grupo 5, pasó que me habían silenciado en YouTube porque simplemente no quieren que se escuche", dijo el cantante a La República. "Lo que hicimos fue hablar con el compositor de estas canciones para pedir el permiso (de cantarlas), pero ese permiso cuesta y hay que invertir dinero, porque ellos cobran por sus composiciones".

"Hicimos un documento donde se da el permiso por tres o cuatros años, incluso de manera indefinida. Con este permiso ya podemos grabar las canciones. Yo he tenido esos problemas, a mí me silenciaron canciones teniendo ese permiso, pero gracias a Dios el 'copyright​' revisa el caso y vuelven a ponerlas", acotó.

Lucho Paz dice que falta apoyo para que la cumbia peruana pueda internacionalizarse

Lucho Paz también opinó sobre el ansiado proceso de internacionalizar la cumbia peruana. Sin embargo, reconoce los desafíos que enfrenta la industria musical en el país. "La industria musical en el Perú es muy cerrada, se ha vuelto comercial, solo se fija en el dinero. Lo que nos falta es tener visión para internacionalizar la cumbia", precisó.

Añadió que la falta de apoyo institucional es otro de los principales obstáculos para el crecimiento del género a nivel internacional. "El Grupo 5, que ahora es el top de la cumbia peruana, no puede salir. Los miran desde otros sitios, pero hasta ahora no puede salir", señaló.

Los éxitos que Lucho Paz grabó en sus 40 años de trayectoria

A inicios de los ochenta, Lucho Paz integró las filas del Grupo 5, aunque empezó interpretando baladas, en 1984 haría su debut en la cumbia con Sueño contigo, tema que pegó en el norte del país.

Tu amor fue una mentira

En 1996, cuando pertenecía a las filas de Los Hermanos Calvay, recibe una llamada de la agrupación Agua Marina, quienes le proponen grabar Tu amor fue una mentira.

"Este tema me dio el espaldarazo, me hizo conocido. Si bien ya tenía una carrera de quince años, la gente solo me conocía como integrante de una orquesta. Con esta canción me gané un nombre", dijo al citado medio. "Con esta canción viajamos al extranjero, estuvimos un mes por Europa, visitando países como Francia, Alemania, España e Italia".

El casorio

A inicios del 2000 recibe otra propuesta para unirse a la orquesta Caña Brava. Donde lanza ritmos netamente norteños. Siendo uno de los temas más famosos El casorio.

"No pensé que El casorio iba a tener tanto éxito. De ahí en adelante yo me consolidé, supe ganar un nombre y la gente me reconocía como Lucho Paz, ya no era el chico de lentes que cantaba en orquestas. La cumbia estaba en una efervescencia tremenda", comentó.

Motor y motivo

En 2004 inicia su segunda etapa con el Grupo 5 donde graba temas como Me alejé del amor, Dile, Morir de amor, La carta y el gran éxito Motor y motivo.

"Después de diez años regreso al Grupo 5 y grabo esa canción. La escuché con guitarra, pero no me gustó mucho; fue diferente cuando ya estaba con sus arreglos. Poco a poco fue gustando en el norte, especialmente cuando la tocábamos en vivos y así fue que empezó a sonar en las radios".

Que levante la mano

En 2006 recibe el llamado de Hermanos Yaipén para grabar 4 temas en colaboración, los cuales serían: Otra noche sin ti, Un sueño, Yo me opongo y Que levante la mano, otro de los grandes hits de la cumbia peruana.

"Yo no estaba trabajando con ellos (Hermanos Yaipén), simplemente estaban comprando mi voz para grabar esos temas[...] Que levante la mano tuvo sus controversias, porque muchos pensaron que la había grabado con Caña Brava", finalizó.

