"Hablas tonterías, asesórate bien": Ana Paula Consorte responde a Brunella Horna por criticar a Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte no se ha quedado callada ante las declaraciones de Brunella Horna sobre Paolo Guerrero. Mientras que Bruella afirmó que el club César Vallejo perdió un partido importante contra Alianza Lima el sábado pasado porque Paolo se negó a entrar a la cancha, Ana Paula respondió: "Asesórate bien".



El lunes, en América Hoy, Brunella Horna declaró: "Si él [Paolo] se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, tiene que pagar su penalidad. Así de fácil". La conductora también confirmó que su esposo, Richard Acuña, se encuentra incómodo con la situación y no va a ceder ante las presuntas intenciones de Guerrero de abandonar el equipo.

¿Qué respondió Ana Paula Consorte a Brunella Horna?

Luego de las declaraciones de Brunella Horna sobre la posible salida de Paolo Guerrero del club César Vallejo, Ana Paula Consorte aseguró que tanto Richard Acuña, vicepresidente del equipo trujillano, como el entrenador Guillermo Salas, ya estaban al tanto de que el futbolista peruano no jugaría ese encuentro por razones médicas.



"Quiero decir muchas cosas, pero voy a esperar un poco más", escribió en su canal de Instagram. "Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes conversaciones con él día a día? Al parecer no, porque hablas tontería y media", agregó. "Pregúntale bien a tu marido, Paolo le comunicó a RA [Richard Acuña] que no jugaría más. Le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar", agregó.



Continuó el mensaje diciendo: "Que se hagan los desentendidos no es culpa de Paolo, él les comunicó esto: el jueves a tu marido y el viernes al entrenador". De acuerdo a Ana Paula, Guerrero se presentó en el partido en calidad de espectador solo por pedido explícito de Acuña: "Por eso fue, porque tu marido se lo pidió".



Finalmente, reiteró que "estaba clarísimo que [Paolo Guerrero] no jugaría" en el encuentro entre César Vallejo y Alianza Lima. Concluyó el mensaje diciendo: "Que sean mentirosos y ahora se hagan las víctimas desentendidas, eso ya es otra cosa. Espero que quede claro. Consejo: conversa y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada".

