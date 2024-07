Magaly Medina arremete contra Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte responde: "Señora, no te pases"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero continúa en medio de la polémica luego de que el último sábado se negara a entrar al campo de juego para el encuentro entre su actual club César Vallejo y el equipo de Alianza Lima que acabó con la victoria de este último por 3 tantos a 2 en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

En efecto, 'El Depredador' expresó que no podía jugar y generó la molestia del comando técnico y de los directivos de César Vallejo, club deportivo donde milita desde febrero de este año con 6 partidos disputados en el torneo Apertura y 3 goles anotados.

Con este hecho, Paolo Guerrero generó diversas críticas y reacciones incluyendo a Magaly Medina quien, en la emisión de su último programa en Magaly TV La Firme, resaltó que el futbolista "se comporta como un niñito malcriado y berrinchudo".

Del mismo modo, la periodista mencionó que el delantero nacional debería agradecerle al club ‘poeta’ por "sacarlo del anonimato" a sus 40 años.

"Paolo Guerrero debería agradecerle a César Vallejo que lo haya rescatado del anonimato cuando ningún equipo quería fichar por él, cuando estaba próximo a cumplir 40 años, ya era un jugador dañado físicamente, en su etapa final, que debió retirarse con ciertos honores, con dignidad. Pero esto hace que su retiro del fútbol peruano se recuerde como un hecho bastante desagradable, no está cuidado su imagen. Qué patético", comentó.

Paolo Guerrero generó polémica en el futbol peruano tras negarse a jugar con su club César Vallejo. | Fuente: Instagram (ucvclubdefutbol)

Ana Paula Consorte sale en defensa de Paolo Guerrero tras críticas

Luego de las expresiones de Magaly Medina contra Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte no se quedó callada y respondió a los comentarios de la 'Urraca'.

Fue mediante su chat 'Mi Mundo' que tiene con sus seguidores en Instagram que la modelo brasileña defendió a su pareja Paolo Guerrero.

"No señora, así no. No te pases (…) Qué locura, que bruta profesor, póngale cero", escribió Consorte citando las palabras de Magaly Medina sobre el integrante de la Selección Peruana.

Además, Ana Paula Consorte difundió en sus historias de la mencionada red social una fotografía de recuerdo con Paolo Guerrero sosteniendo la Copa Sudamericana 2023, trofeo que consiguió con su ex club la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito.

"Refrescando la memoria, qué sueño poder vivir siempre en el anonimato así", acotó la también bailarina quien se encuentra viviendo en Trujillo con Paolo Guerrero, su hija Manuela Consorte y sus dos bebés con el futbolista peruano: Paolo André y José Paolo.

Ana Paula Consorte salió en defensa de Paolo Guerrero con un contundente mensaje. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte dio su respaldo a Paolo Guerrero tras polémica

Anteriormente, Ana Paula Consorte mostró su respaldo a Paolo Guerrero luego de la polémica generada por el deportista al no querer ingresar al partido entre César Vallejo y Alianza Lima.

Mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo brasileña decidió compartir una fotografía pasada de su pareja con su ex club LDU. Consorte acompañó la instantánea con el mensaje: "Contigo até po fim", que quiere decir en español: "Contigo hasta el final".

Cabe mencionar que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero fueron vistos hace unos días en el aeropuerto Jorge Chávez. La pareja regresó al Perú para ir a Trujillo, ciudad donde, todavía, juega el futbolista. "Todo bien. Ahora, nos vamos a Trujillo", reveló la también bailarina a las cámaras de 'Amor y fuego'.

Ana Paula Consorte se pronunció en Instagram tras críticas de Magaly Medina a Paolo Guerrero.Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

