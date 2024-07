Timothée Chalamet protagonizará una película biográfica sobre la leyenda del ping pong Marty Reisman

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Timothée Chalamet protagonizará Marty Supreme, una película biográfica inspirada en la vida de Marty Reisman, el famoso jugador de tenis de mesa fallecido en diciembre de 2012, según anunció este lunes la productora estadounidense A24.



Aunque los detalles del guion, escrito por Josh Safdie y Ronald Bronstein, aún no se han revelado, la imagen compartida por A24 en redes sociales muestra una pelota de golf blanca con la inscripción Made In America (Hecho en América).



Según la revista especializada Variety, el largometraje tratará sobre Reisman, conocido como "el mago del tenis de mesa" y una de las personalidades más destacadas de esta disciplina deportiva.

Mientras se revelan más detalles de Marty Supreme, Chalamet se prepara para el estreno del biopic A Complete Unknown, una película sobre la vida del cantautor Bob Dylan, que aún no tiene fecha de estreno.

¿Quién fue Marty Reisman?

Marty Reisman comenzó su carrera siendo un estafador en Manhattan y terminó ganando 22 títulos importantes en este deporte entre 1946 y 2002, además de cinco medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales de Tenis de Mesa.



A los 67 años compitió en el Campeonato Nacional de Hardbat en Estados Unidos y se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar una competición nacional abierta en un deporte de raqueta.



La leyenda del deporte estadounidense publicó su propia biografía en 1974, titulada The money player: The confessions of America's greatest table tennis champion and hustler ('El jugador del dinero: Las confesiones del mayor campeón y estafador de tenis de mesa de Estados Unidos').

Timothée Chalamet en A Complete Unknown

Más de cuatro años después de anunciarse el proyecto, Searchlight Pictures (Disney) confirmó en marzo de 2024 el inicio del rodaje de A Complete Unknown, una película sobre Bob Dylan. Dirigida por James Mangold y protagonizada por Timothée Chalamet, esta producción aún no tiene una fecha de estreno.



Mangold expresó su entusiasmo en un comunicado oficial difundido por Disney: "Llevo casi cinco años soñando con esta película, así que estoy deseando empezar a rodar". Además, agradeció a Dylan y a Jeff Rosen, su representante, por el apoyo brindado para retratar "un momento crucial de nuestra cultura, poblado de artistas y personajes absolutamente únicos".



Timothée Chalamet protagoniza 'A Complete Unknown', dirigida por James Mangold.Fuente: James Mangold

¿De qué trata A Complete Unknown?

A Complete Unknown ambientada en la vibrante escena musical de Nueva York a principios de la década de 1960, narra el ascenso de Bob Dylan, un joven de 19 años de Minnesota, que inició su carrera como cantante de folk y eventualmente llegó a las salas de conciertos y la cima de las listas de éxitos.



"Es una historia verdadera tan interesante y sobre un momento tan interesante en Estados Unidos, la escena estadounidense, con diferentes personajes desde Woody Guthrie hasta Dylan, pasando por Pete Seeger y Joan Baez. Todos tienen un papel que desempeñar en esta película", contó James Mangold en una entrevista a Collider.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis