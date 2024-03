Hijo de 'Care Chancho' comparte detalles sobre la muerte del recordado cómico ambulante

Yersson Espinoza, 'Chanchito Jr.', compartió detalles sobre la salud de su padre, Raúl Espinoza, conocido como 'Care Chancho', horas antes de su fallecimiento el 11 de marzo. "Lo extraño mucho", comentó.

El comediante Raúl Espinoza, reconocido como 'Care Chancho', falleció repentinamente hace una semana. Sin embargo, para su hijo Yersson Espinoza, el dolor de la pérdida sigue siendo tan fresco como si hubiera ocurrido ayer.



En una entrevista con Trome, Espinoza, conocido en el ámbito artístico como 'Chanchito Jr.', ofreció más detalles sobre la salud de su padre en los últimos días previos a su fallecimiento el 11 de marzo.



Según relató, su padre estuvo delicado de salud durante más de cuatro años después de que le diagnosticaron un problema cerebral. "Lo operaron de la cervical y con el tiempo nos dijeron que iría perdiendo poco a poco la visión, la cual ya estaba perdiendo", explicó.

¿Qué le pasó a Raúl Epinoza 'Care Chancho'?

Debido a su estado de salud, 'Care Chancho' perdió la movilidad de sus extremidades y sufrió un infarto cerebral, pero, a pesar de todo, logró recuperarse. Sin embargo, falleció repentinamente el lunes 11 de marzo.



“Tuvo un infarto cerebral, lo cual se quedó en cama dos días, no reaccionaba; lo internamos en el Hospital 12 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, donde lo atendieron muy bien y lo recuperaron a mi papito", comentó.



Espinoza continuó recordando lo que pasó cuando volvieron a casa: "Después de unas semanas estuvo tranquilo y luego un día, un domingo por la noche se durmió y lunes por la madrugada ya no se levantó”.



“No sólo lo traté como hijo a padre, sino también como compañero de trabajo, como alumno. Lo extraño mucho. ¿Quién me va a dar los chistes? Siempre me daba los chistes que me ayudaban. Sé que él me bendice desde el cielo. Sabe lo mucho que lo amé y lo mucho que luchamos con mis hermanos hasta el final”, agregó.

Adiós, 'Care Chancho'

Raúl Espinoza, más conocido como 'Care Chancho', falleció la mañana del lunes en su residencia en San Juan de Lurigancho. Ganó reconocimiento en la década de 1990 por su participación en el programa televisivo Los cómicos ambulantes.



La esposa del comediante, Delia Campos, confirmó la triste a RPP. Además, su hijo compartió en redes sociales una fotografía de ambos, acompañada de un emotivo mensaje de despedida. También expresaron sus condolencias sus excompañeros Juan León, conocido como el 'Cholo Seferino', Alcy Cleyde Nivin Pacheco, el recordado 'Chino Risas' y Dany Rosales.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis