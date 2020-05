Daniela Darcourt realizó un en vivo por Instagram junto a Paula Arias. | Fuente: Instagram

La salsera Daniela Darcourt realizó un en vivo en Instagram junto a Paula Arias, integrante de ‘Son Tentación’. Ambas son muy amigas ya que trabajaron a la par en la agrupación y decidieron contar sus experiencias en sus inicios como cantantes.

Sin embargo, quien sorprendió con sus declaraciones fue la intérprete de “Señor Mentira” ya que aseguró que su carrera ha sido bastante abrumadora. La artista peruana le contó a su colega que tuvo que recurrir al psiquiatra durante tres meses para sobrellevar su estado emocional que en ese momento era muy complicado.

“La fama no fue muy bonita en mi vida, tuve que ir tres meses al psiquiatra para poder entender el proceso de que mi nombre comenzaba a sonar, que era un producto y que iban a invadir mi privacidad. Entendí que no podía ir en contra porque mi trabajo me estaba regalando. Fue un proceso duro, pero ahora vivo tranquila y disfruto de la mejor manera mi vida”, dijo en el enlace.

Daniela Darcourt le contó a Paula Arias sobre cómo sobrellevó la fama. | Fuente: Instagram

A pesar de ello, Daniela Darcourt confiesa que tuvo que poner de su parte y ahora agradece el apoyo de todos sus seguidores quienes permiten que tenga trabajo y se le respete. En otro momento tocó el tema sobre su relación y confesó que sigue con su pareja. La artista se encargó de desmentir los rumores sobre su supuesta separación.

“Nosotros seguimos juntos, como toda pareja se da un espacio, lo necesitamos, pero nos hablamos todos los días por videollamadas. No estoy soltera, estoy feliz, tranquila. Si en un momento terminamos lo diremos”, dijo.

Finalmente, la salsera terminó dando un mensaje a todos los peruanos y espera que sigan acatando la cuarentena obligatoria. Daniela Darcourt es otro de los artistas que están enfrentando la crisis ya que a ese gremio afectó bastante porque viven de los contratos. Sin embargo, no se dejó amilanar por la situación y lanzó un tema desde su casa.