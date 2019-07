Delly Madrid y su esposo Antón Alba se convertirán en padres de mellizas. | Fuente: Instagram de Delly Madrid

Luego de cinco años de matrimonio, Delly Madrid y su esposo Antón Alba se convertirán en padres de mellizas. A varios días de revelar la noticia, la modelo compartió, con sus seguidores de Instagram, unas imágenes donde presume su embarazo en la playa.

Con la frase “la alegría de una madre comienza cuando una nueva vida se agita en su interior... nuestro primer verano juntas”, ella publicó una foto, en bikini, en las playas de Barcelona (España).

Mientras que en sus historias de Instagram, Delly Madrid subió un video donde presume su embarazo; además agradece el "cariño y respeto" que ha recibido de parte de sus seguidores desde que anunció su embarazo a los 40 años.

En la playa española, la modelo estuvo acompañada por unas amigas con quienes se tomó fotos. Ella compartió estos momentos en la citada red social, donde cuenta con poco más de 79 mil de seguidores.

Delly Madrid comparte video donde presume su embarazo en la playa. | Fuente: Instagram de Delly Madrid

ANUNCIO DE EMBARAZO

Recientemente, durante enlace en vivo con el programa “En boca de todos”, Delly Madrid dijo sentirse bendecida porque después de varios años logró quedar embarazada.

“Estoy muy feliz, una imagen vale más de mil palabras. Me siento bendecida porque siento que he ganado una batalla de cinco años intentando ser madre. Ha sido una batalla dura, no solo físico también mental y emocional”, contó la modelo desde España.

La popular 'Elegantísima' no dio a cononocer qué nombres tendrán sus hijas, fruto de su matrimonio con Antón Alba, pero mencionó que ambas tendrán doble nacionalidad.

Delly Madrid, además, envió un importante mensaje a las mujeres que buscan quedar embarazada. "El mejor consejo es que siempre se realicen chequeos con sus ginecólogos, estén bien informadas. Es la mejor opción para que en algún momento puedan lograr este sueño maravilloso como el que yo estoy viviendo”, sostuvo.