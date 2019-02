Jessica Newton se muestra feliz junto a su hija Cassandra y el cantante Deyvis Orosco, una de las parejas de moda. En un video compartido por la directora de Miss Perú Universo se ve la buena onda con la que todos se llevan. En el clip, Deyvis intenta que su "suegra" cante "No te creas tan importante", uno de los temas que lo hizo famoso. Pese a no lograr que Newton cante, Orosco logró que ambas se rieran, felices.

"Y así recibimos el Año Nuevo Chino entre risas y cumbia... pero la esencia no cambia", escribió en la descripción del storie.

ESPERA QUE SE CASEN

En una entrevista con Magaly Medina, la directora de Miss Perú Universo contó que le gustaría que ambos se casen antes de convivir.

"No, no me gusta (la idea de que quieran convivir), pero me gustaría sí que se casen. [...] Yo creo que van a tener un montón de tiempo para convivir,porque cuando te casas eres responsable en haber una apuesta por alguien a futuro", comentó a "Magaly TV, la firme".

Jessica Newton y Deyvis Orosco reciben el Año Nuevo Chino "entre risas y cumbia". | Fuente: Instagram/ Jessica Newton

FELIZ RELACIÓN

La relación de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco pasa por su mejor momento. Ella aseguró que su madre conoce a Deyvis hace tiempo y cree que es un "chico espectacular y trabajador".

"Mi mamá nos ha criado para ser independientes y confía en nuestros valores. Ella nunca ha tenido problemas con mis amigos ni, en este caso, con mi novio", comentó Sánchez de Lamadrid.