Cassandra Sánchez de Lamadrid ─hija de la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton─ sorprendió a su pareja Deyvis Orosco durante la transmisión de un conocido programa. Ella grabó un video y le dedicó unas palabras al músico que se mostró sorprendido.

"Hola mi amor, ¡sorpresa! Probablemente no te lo esperabas, sé que estas cosas no te gustan [...] pero el hecho de poder sacarte una sonrisa no tiene precio", comentó la gerente comercial de Miss Perú.

El programa "En Exclusiva", que dio la bienvenida a Tilsa Lozano como su conductora, le pidió a Cassandra Sánchez de Lamadrid que respondiera a una pregunta en su vide: cuál es su deseo para Deyvis Orosco este 2019.

"Creo que mi mayor deseo es que aparte de que seas inmensamente feliz, que se materialicen todas tus sueños y tus metas. Que este año marque un antes y un después para todo lo que tienes planeado. Sé que debes estar cansado de que te lo diga, pero estoy extremadamente orgullosa de ti, porque eres un hombre espectacular", agregó Cassandra.

Como se sabe, al cantante no le gusta hablar sobre su vida privada. En el pasado, ha evitado responder preguntas sobre su relación y ha dicho que no revelará detalles como desde cuándo empezaron a salir.

LA RELACIÓN DE CASSANDRA Y DEYVIS

Previamente, Deyvis Orosco indicó que se encuentra feliz con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, pero que mantendrá su privacidad.

"Puedo decir que estoy tranquilo y muy feliz. Tengo un perfil de vida que no pienso cambiar, primero está la tranquilidad de mi familia", agregó en el programa "Estás en todas".

El líder del grupo Néctar admitió que sueña con tener hijos y emular una buena relación como la de sus padres. "Sí, claro [sueño con ser padre]. Sueño con tener una familia linda como la que yo tuve", respondió, en el 2018, en el programa sabatino de "ATV Noticias". Respecto al matrimonio, Orosco prefirió no asegurar nada.

Cassandra Sánchez de Lamadrid Newton es gerente comercial de la organización Miss Perú, la cual dirige su madre. En el 2017, Deyvis Orosco se presentó durante la ceremonia del Miss Perú y fue jurado en la edición del 2019.