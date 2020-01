Jossmery reveló detalles de su vida amorosa. | Fuente: Instagram

Jossmery Toledo Coronel, de 27 años, se hizo conocida a través de las redes sociales, luego de realizar un video con un popular reto viral usando su uniforme de suboficial de tercera, lo que fue cuestionado por la Policía Nacional.

La también abogada reveló en radio La Zona que no podía dar declaraciones sobre ese tema a la prensa, debido a la investigación que se abrió en su contra. "No puedo hablar sobre temas policiales y esta radio me permite explayarme un poco más y no de los temas de mi trabajo", añadió.

La suboficial aprovechó la oportunidad para contar una anécdota que le tocó vivir cuando tuvo que trabajar como policía de tránsito. Ella narró que fue atropellada por una cúster durante su jornada; y, aunque no pasó a mayores, le quedó como consecuencia una cicatriz en el brazo izquierdo.

En otro momento, la joven aseguró que puede realizar todas a sus actividades de policía, abogada y modelo, con organización. “Las personas que quieren y se proyectan tienen tiempo para todo”, aseguró Jossmery Toledo.

Además, confesó que está “enamorada” de la gente que la apoya. “Enamorada de mi público. De la gente que me sigue y de todo lo que estoy haciendo”, afirmó.

¡¡ES VIERNES DE LAS MÁS TONERAS EN PLAN H!!😎🎶 ► Armamos tu playlist para el fin de semana Publicada por La Zona en Viernes, 10 de enero de 2020

El desafío de Jossmery Toledo

La suboficial adaptó el reto viral conocido como “Bibidi Babidi Boo Challenge”, que consiste en subir un video en el que se está vestido de forma muy sencilla y, luego, aparecer con un vestuarios que haga ver a la persona totalmente diferente.

Jossmery Toledo realizó este reto usando su uniforme de la Policía Nacional del Perú y después luciendo un vestido corto, además de estar maquillada y peinada. Sin embargo, un sector de la institución rechazó este video y lo calificó como una ofensa.