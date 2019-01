Natalie Vértiz causó furor en Instagram al compartir una fotografía donde aparece al lado de la rapera Cardi B, de quien confesó ser fanática. En la imagen, la modelo peruana aparece sonriente al lado de la reconocida cantante.



"¡OKURRRRRR... With the one & only, la reina del twerk Cardi B! Si les contara cuantas veces he rapeado sus canciones a todo pulmón con mis hermanas no me creería", escribió Natalie Vértiz en su publicación de Instagram.

La imagen en minutos consiguió más de 40 mil likes por parte de los usuarios de Instagram. Asimismo, recibió diversos comentarios de sorpresa por parte de los seguidores de la modelo. "Oh por Dios", "Hermosa Natalie", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

La cantante Cardi B se encuentra nominada a cinco categorías de los Premios Grammy. Asimismo, es la responsable de éxitos como "Bodak Yellow", "Money" y "Like It".

SUS ENCUENTROS CON HUGH JACKMAN

La modelo y exintegrante de Esto es Guerra, Natalie Vértiz, se reunió en dos ocasiones con el actor australiano Hugh Jackman.



Vértiz viajó en 2018 a Ginebra para una ceremonia en el Salón Internacional de la Haute Horlogerie (marca de relojes suizos), donde se fotografió al lado del actor y compartió su imagen en su cuenta de Instagram. "Noche mágica", escribió como leyenda.

Si embargo, no era la primera vez que ambos se cruzan, pues en abril de 2017, la esposa de Yaco Eskenazi y exMiss Perú hizo saltar las redes sociales cuando subió una instantánea al lado del reconocido actor.

En aquella ocasión, Vértiz viajó a Nueva York para participar de un evento promovido por Unicef y la marca exclusiva Montblanc, entonces conoció al famoso 'Logan'.