Magaly Medina, quien el pasado lunes 14 de enero volvió a la televisión, publicó una fotografía en sus redes sociales por haber alcanzado los 300 mil seguidores en Instagram.

"¡Ya somos 300 mil! Gracias por acompañarme de tan cerca. Qué siga creciendo la familia ¡Nos vemos hoy a las 9 por ATV!", escribió en leyenda de la foto que compartió la popular 'Urraca'.



En la imagen aparece la presentadora de televisión vistiendo un vestido veraniego de la marca Blue 7 y está sentada en un sofá y lanzando un globo dorado hacia al techo y sonriendo.

La foto de Magaly ya lleva más de 6 mil likes por parte de los usuarios de Instagram. Además, ha recibido diversos comentarios donde la felicitan y le desean mucho éxito por su nuevo programa.

¿CÓMO LE VA EN EL RÁTING?

Magaly Medina con su segundo programa alcanzó un promedio de 7 puntos y disminuyó 1,3 en referencia a la cifra que obtuvo en su estreno: 8,3 puntos de ráting. Según revelaron cifras de Ibope Time.

Por otro lado, la producción de América Televisión "Los Vílchez" lideró el ránking hizo 19,8 puntos. Muy de cerca se ubicó la segunda temporada de "Ojitos hechiceros" que obtuvo 19,1 puntos.

Otros programas de espectáculos de la televisión nacional hicieron 6,5 puntos ("América espectáculos") y 4,7 puntos ("Válgame Dios"), respectivamente.

MAGALY Y JEFFERSON FARFÁN



Magaly Medina regresó a la televisión y a su fiel estilo volvió a avivar la polémica. Esta vez leyó en vivo una carta notarial que le envió Jefferson Farfán el pasado viernes 11 de enero.

En el escrito, el futbolista le pide a la conductora que se "abstenga" de hablar de su vida privada en su nuevo programa "Magaly TV: La Firme", debido a que él es un "celoso guardián de su vida privada e íntima".

Por su parte, Magaly se burló de la carta notarial porque ella asegura que el mismo Jefferson Farfán hace pública su vida en Instagram y puede informar sobre la misma en su regreso a la televisión.

Asimismo, la popular 'Urraca' aprovechó su espacio televisivo para enviarle un polémico mensaje al deportista, quien es un usuario activo en redes sociales.

"Él sube imágenes de su juerga y me dice a mí que 'él es un celoso guardián de su vida privada'. Lo siento, Jefferson Farfán, pero si tus juergas se convierten en noticia yo no tengo que ser tu alcahuete ni de nadie porque no estoy violando tu privacidad, si tú mismo te grabas y lo publicas", dijo la controversial conductora.

Finalmente, la conductora de televisión cerró con un fuerte mensaje y le dijo que, a diferencia de otros periodistas, "ella no se vende por una botella de whisky o por un pase a un box privado de discoteca".