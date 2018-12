Vania Bludau y su pareja Frank Dello se encuentran en Europa disfrutando de unas románticas vacaciones, después de comprometerse en matrimonio.

En su cuenta de Instagram, la modelo ha compartido las postales de su viaje que comenzó en Finlandia (donde ella aceptó la propuesta de boda), después pasaron a Suiza y actualmente se encuentran en Francia.

Durante su estadía en Finlandia, Vania Bludau y su pareja Frank Dello pasaron Navidad en la oficina de Santa Claus, también disfrutaron del jacuzzi con vista a la nieve. En Suiza, la ex chica 'reality' esquió por primera vez.

"Yo aquí rezándole a todos los santos no caerme.. pero no funcionó [...] ¡Alpes Suizos! Que engreída me tienen", escribió en Instagram como leyenda de una foto donde se ve su caída. La modelo también visitó el glaciar del Monte Titlis.

Vania Bludau se ha mostrado agradecida con su prometido Frank Dello por el romántico viaje y las sorpresas en el camino. ¡Sonrisas es lo que sobra en este viaje! Sorpresa tras sorpresa, tengo al mejor", compartió en la red social.



El 29 de diciembre, la pareja inició su viaje, por fiestas de fin de año, y actualmente se encuentra en la ciudad de Colmar (Francia). La próxima semana se dirigirán a Roma (Italia).

LA PEDIDA DE MANO

Vania Bludau recibió una sorpresa navideña muy especial de parte de su novio Frank Dello Russo. Ella compartió en Instagram cuando le propuso matrimonio en medio de la nieve, durante su viaje a Finlandia.

En las imágenes se puede ver a la pareja junto a un trineo que era jalado por renos de carne y hueso. De un momento a otro, él se coloca de rodillas y saca un anillo de compromiso, para sorpresa de Vania. Ella aceptó de inmediato y soltó algunas lágrimas por la emoción.

“¡Esta es la Navidad más fría e increíble!, Aún estoy temblando. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo ¡Estamos comprometidos, bebé!”, escribió la modelo junto al video de este mágico momento.