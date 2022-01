Yaco Eskenazi perdió a su padre el 1 de enero de 2020. | Fuente: Instagram / Yaco Eskenazi

El 2020, Yaco Eskenazi recibió el Año Nuevo en medio de una noticia triste: su padre había fallecido el 1 de enero. Por ello, al celebrar la despedida de 2021, el conductor de televisión recurrió a sus redes sociales para conmemorar la partida de su progenitor después de dos años.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el exchico 'reality' compartió una imagen donde aparece su papá junto a Natalie Vértiz y su hijo mayor, Liam. Sobre la instantánea, reza un mensaje conmovedor en el que Eskenazi recuerda a quien fue un ejemplo para él.

"Feliz año, pa, hoy ya son dos años que no estás con nosotros y no hay día que no escuche tu voz. Te amo y extraño. Vives en mí en cada paso que doy. Estás tan presente que me regalaste a Leito, que como si no fuera suficiente salió con tu cara de turco", escribió.

Para finalizar, Yaco Eskenazi agradeció a su padre "por todo lo que me enseñaste". Un mensaje que suele tener presente cuando se refiere a él, como cuando en junio de 2021 recordó que lo acompañaba a La Parada para vender ropa en su mochila.



Yaco Eskenazi compartió un recuerdo de su fallecido padre en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram / Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi se convirtió en padre por segunda vez

En agosto de 2021, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Leo. El conductor se presentó al programa "América Hoy" tras la llegada al mundo de su bebé y no pudo evitar emocionarse al contar cómo fue que su hijo mayor Liam recibió a su hermano menor.

Si bien el conductor de televisión reveló que esperaban tener una niña, su pequeño siempre deseó que fuera varón por lo que está feliz: “Nosotros queríamos mujer, pero Liam estuvo firme en un hermanito”, comentó.

Asimismo, Yaco Eskenazi les envió un tierno mensaje a sus hijos quienes lo estaban viendo desde casa: “Mientras me quede fuerza para levantarme, moverme, me debo a ellos, son la extensión de mi alma, no voy a faltarles nunca”, agregó.

Por otro lado, aseguró que un hijo es la motivación más grande para que los padres puedan salir adelante y por eso seguirá trabajando para que no les falte nada.

