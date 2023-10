iOA afirma que Rosalía no dejó de seguirlo tras polémica por su tributo: "A su equipo le encantó"

En marzo de 2023, el youtuber peruano iOA dejó a sus seguidores atónitos al recrear minuciosamente el aclamado Motomami Tour de la cantante española Rosalía. Este acto, que nadie había visto venir, generó tanto aplausos como críticas, además de ponerlo en medio de un escándalo legal.

Utilizando la técnica del playback, el influencer logró cautivar a una audiencia de más de 7 mil personas en dos funciones. El espectáculo, realizado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, fue un homenaje a la intérprete de Despechá al que bautizó como el Miji show y demandó más de cinco meses de ensayos.

La hazaña pronto se vio envuelta en una controversia internacional cuando Mecnun Giasar, coreógrafo principal del ballet de Rosalía, anunció que emprendería acciones legales contra iOA por supuestamente apropiarse de su creación. "Robó todo mi trabajo, el concepto, las identidades de mis bailarines, quienes están molestos, estafados y tristes".

"Me asesoré con abogados"

En una entrevista con el podcast Habla serio, presentado por Mónica Delta y Santiago Gómez, el youtuber compartió su perspectiva sobre la situación legal: "Me asesoré con abogados sobre propiedad intelectual y me dijeron: ‘Dentro de lo que has hecho, estás bien’. Sobre todo, porque, bajo el principio de que estaba diciendo que no era ella y estaba dando los créditos de su música y su vestuario".

¿Cómo quedó la denuncia?

"Solamente hubo un problema con uno de los coreógrafos que lo tomó a mal (...) Gracias a Dios, la justicia es divina y todo cae por su propio peso", explicó. Según iOA, después de presentar un documental que mostraba el proceso de creación del tributo, se dieron los créditos debidos a todas las personas involucradas en el espectáculo original. "Mi intención siempre fue mostrar el arte de ellos", aclaró.

Además, el youtuber, cuyo verdadero nombre es Ioanis Patsias, reveló que, "después de todo el drama", Rosalía no dejó de seguirlo en TikTok. La cantante española comenzó a seguirlo en esa red tras verlo caracterizado de ella en su tributo, e incluso le dejó un comentario: "Dimensión paralela desbloqueada".

Rosalía lo sigue en TikTok

También relató que otro de los coreógrafos de Rosalía, "una persona, digamos, más cercana a ella", se puso en contacto con él para felicitarlo por su trabajo. "Me dijo que al equipo le encantó y me pidió que estos mensajes los mantenga en privado. Eso cerró la experiencia con un final feliz".

Finalmente, iOA manifestó su deseo de explorar cosas nuevas en el futuro. "Siempre me ha encantado la música, especialmente el pop en todas sus variantes (...) Hoy en día hay artistas que viven con autotune. Lo que sí puedo aprender es coreografía propia y puedo ofrecer un espectáculo memorable mientras cuento historias".

iOA ofreció en marzo un tributo a la cantante española Rosalía, recreando uno de los conciertos del Motomami TourFuente: Instagram/iOA

iOA ofreció en marzo un tributo a la cantante española Rosalía, recreando uno de los conciertos del Motomami TourFuente: Instagram/iOA