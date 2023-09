¿Rosalía y Rauw Alejandro se han dado una segunda oportunidad?

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía fue una de las más sonadas en la industria musical, ya que terminaron después de un mes de haberse comprometido. Si bien el puertorriqueño ha ido compartiendo cómo va su concierto en diferentes partes del mundo, la catalana recién ha difundido fotos suyas como una recopilación de cómo van sus vacaciones.

La publicación de la Motomami tiene más de 3 millones de ‘Me gusta’ y muchos fanáticos le escribieron que la extrañaban debido a que estuvo desaparecida desde fines de agosto. En las imágenes aparece comiendo helado, en el gimnasio y más, pero la que más llamó la atención fue una que dio indicio de una posible reconciliación con su expareja.

En la cama de Rosalía había un libro rojo titulado Diccionario de composición poética que, casualmente, también tenía Rauw Alejandro y se vio cuando compartió una foto mientras viajaba a Estados Unidos. ¿Será el mismo?

A pesar de que ni uno ha confirmado si se están dando una segunda oportunidad, parece un acercamiento entre ambos. La relación de ambos generó mucho interés en sus fanáticos y esta vez no es la excepción.

Rauw Alejandro se quiebra al cantar 'Beso' y 'Hayami Hana'

Tras su separación con Rosalía, Rauw Alejandro ha continuado con su gira Saturno World Tour y esta vez fue en Barcelona. El cantante puertorriqueño ofreció un concierto en el Palau de Sant Jordi y no pudo evitar quebrarse al recordar a su expareja.

Después de los aplausos del público, el intérprete se quebró al cantar Hayami Hana, tema que le compuso a la catalana; sin embargo, reveló que es la primera y última vez que lo cantará en vivo.

“No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mí. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame”, dijo Rauw Alejandro.

Tras ello, cantó Beso, uno de los temas que tiene con Rosalía en dúo. Visiblemente afectado y entre lágrimas, no logró terminarla por lo que sus fanáticos continuaron.