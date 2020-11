Junior Silva se hizo popular por su divertido apodo en la serie "Al fondo hay sitio". | Fuente: Instagram/América TV

Junior Silva, recordado actor de “Al fondo hay sitio”, reveló una de las anécdotas mejor guardadas de la exitosa serie peruana. ¿Quién le dio el apodo de ‘Pollo Gordo’? Según contó, todo sucedió cuando una de las actrices del elenco tuvo que hacer una escena con él y cambió ligeramente el guion.

En conversación con “Estás en todas”, el actor y locutor, de 33 años, compartió un momento icónico de las grabaciones: el origen de ‘Pollo Gordo’. El apodo fue creado por Irma Maury, intérprete de Doña Nelly, cuando tuvo que utilizar otra “chapa” para su joven compañero de rodaje.

“Todo nació con una escena con Irma Maury. En la escena yo decía: ‘Doña Nelly, ¿por qué no mejor duermo en el primer piso?’ y ella tenía que responder: ‘Oye renacuajo, tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer’”, recordó Junior Silva sobre las grabaciones en "Al fondo hay sitio". Sin embargo, la primera actriz peruana desistió en usar este término por ser una talla más baja que él.

“Pero justo cuando íbamos a grabar ella le dijo al director: ‘¿puedo cambiar de chapa? No le voy a decir renacuajo porque yo soy chiquita y él es más grande que yo’”, reveló. “El director aceptó y cuando grabamos me dijo: ‘Mira 'Pollo Gordo' a mí no me vas a decir lo que tengo qué hacer’, gritaron corte y todos se rieron”, agregó.

UN GRAN CARIÑO HACIA IRMA MAURY

Junior Silva rechaza haberse sentido encasillado por la creación de ‘Pollo Gordo’, ya que la mayoría de televidentes lo reconocían por ese apodo y no por su nombre real. Por el contrario, a Irma Maury le guarda mucho cariño y considera que es su madrina, después de más de una década de la primera emisión de “Al fondo hay sitio”.

“Irma es a quien le digo mi madrina y yo la adoro… No siento que me han encasillado (por el apodo) porque he trabajado en películas y también en ‘De vuelta al barrio’”, añadió.

El actor forma parte de la serie "Aislados", que ya terminó su rodaje y se estrenará el próximo 13 de noviembre a través de Movistar Play. Gino Tassara y Jorge Vilela dirigen la ficción basada en el estado de Emergencia Nacional y la orden de cuarentena. Veinte artistas nacionales protagonizan diversas historias que fueron grabadas en el Perú y Argentina.