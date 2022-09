Isabel Acevedo lamenta separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández | Fuente: Instagram

Isabel Acevedo se solidarizó con Karla Tarazona en medio del proceso de divorcio que atraviesa con Rafael Fernández. Pese a las diferencias que tuvieron en el pasado, la bailarina aseguró que "jamás se burlaría" de la actual situación de la conductora de televisión.

Como se recuerda, la popular 'Chabelita' fue considerada como la 'manzana de la discordia' entre Karla Tarazona y Christian Domínguez. Los rumores de una supuesta infidelidad empezaron cuando el cumbiambero y la bailarina fueron pareja de baile en El Gran Show.

"A mí me da pena, es una lástima. En este caso, ella tiene que enfocarse en sus hijos y demostrar la fortaleza que tiene para sacarlos adelante”, expresó en el programa Amor y Fuego, donde aseguró que no tiene ningún problema con la figura de Panamericana TV.

En otro momento, Acevedo cuestionó a Rafael Fernández por hablar públicamente sobre la ruptura. "Yo pienso que él sí estuvo mal al salir en el programa, porque considero que es un diálogo entre parejas y no de frente sentarse", dijo la coreógrafa en referencia a la entrevista que el empresario ofreció a Magaly Medina.

Karla Tarazona agradece el apoyo de Isabel Acevedo

Karla Tarazona agradeció las palabras de apoyo de Isabel Acevedo y todas la muestras de cariño que ha recibido en sus redes sociales luego de anunciar el fin de su relación con Rafael Fernández.

"Bueno, en realidad, no solamente a ella (Isabel Acevedo), sino a todas las personas, porque he recibido muchísimos mensajes de ánimo, de fuerza, de solidaridad, y la verdad que, en general, estoy muy agradecida con todas las personas por el apoyo y el cariño”, señaló en Amor y Fuego.

Por otro lado, Tarazona anunció que firmará una conciliación con su todavía esposo, para que la relación culmine en buenos términos.

"Con mucho gusto [firmaría la conciliación], tengo tres niños, por ellos tengo que estar bien. Quiero terminar en paz", dijo la presentadora televisiva en un enlace telefónico con el programa Magaly TV: La Firme.

Asimismo, la conductora también se refirió a las declaraciones de Rafael Fernández, quien aseguró que se haría cargo del pago del colegio de los hijos de su expareja. "Para mí, lo básico y fundamental es su educación", sostuvo el empresario.

Sin embargo, Tarazona respondió: "Lo único que quiero que quede claro es que no obligo a nadie a hacer algo. Siempre me he hecho cargo del tema de mis hijos. No quiero que se expongan más los temas de mis hijos, he cometido muchos errores, pero ahora lo más importante, y sobre todas las cosas, son mis hijos".

