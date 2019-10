Isabel Acevedo sobre el fin de su relación con Christian Dominguez: "El amor no se va de la noche a la mañana" | Fuente: GV Producciones

Una semana después del anuncio del fin de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, luego de tres años de relación, la bailarina decidió romper su silencio y hablar por primera vez sobre los motivos que la llevaron a finalizar su romance. "El amor no se va de la noche a la mañana. Si una persona no es leal contigo y sigue con sus mentiras, no va cambiar", dijo.

En entrevista con "En boca de todos", la exparticipante de "Reinas del show" confesó que Christian Dominguez "es manipulable". "Él siempre justifica todo. Tengo una prueba y él lo sabe", dijo.

"Es una persona que miente, trata de excusarse siempre y es así [...] Hemos terminado varias veces, en tres o cuatro, y básicamente por el mismo motivo. Discutiamos, pero siempre lo arreglábamos. En un mes, sentía que algo estaba raro", contó.





EL PASADO DE DOMINGUEZ

Para 'Chabelita', las relaciones anteriores de Dominguez contribuyeron, definitivamente, al fin de esta relación. "Él sabe que tiene una carga muy pesada y pensé que podría sobrellevarlo, porque lo sentí así. Yo me enamoré de él y decidí ir contra viento y marea. Pero sentí que no podía más. A un inicio me, daba seguridad en la relación, pero ahora no. Me escondía las cosas, tal vez por temor a que yo me moleste", mencionó.

A 'Chabelita' le sorprendió que él contara el fin de su relación en 'Válgame'. "Le escribí y luego lo borré. Decía: 'no puedo creer que te hayas sentado ahí a hablar', porque siempre hablaba mal de la gente de ese panel.

"Yo con Christian terminé el domingo, pero fue por cosas que yo no quería seguir cargando. Saben que estar con Christian es llevar su situación mediática, algunas mentiras de su parte, que no era sano para mí [...] Mi relación acabó el domingo en la noche, tuvimos una conversación, del cual tomé el comportamiento más maduro. Yo tomé la decisión. Entre los motivos, están que él siempre eliminaba las conversaciones de whatsapp", explicó.

TEMAS LEGALES

Isabel Acevedo afirmó que el único tema que tendría para hablar con Christian Dominguez es el legal. "El único tema de conversación entre nosotros es el legal. No son cuatro camionetas, como todos dicen, sino son dos. Las dos están a mi nombre, es un tema que vamos a tener que hablar". mencionó.