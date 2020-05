Janet Barboza habló de su polémica entrevista con Magaly Medina. | Fuente: Captura YouTube "Magaly ATV"

Janet Barboza participó de una nueva sesión de entrevistas a través de YouTube Live de RPP Noticias y contó detalles de su acalorada discusión con Magaly Medina tras el final del programa "Válgame".

La popular 'Rulitos' señaló que ella sabía que su entrevista con Magaly iba a generar controversia y aceptó ir al programa a cambio de un pago.

"Fui porque me pagaron muy bien. Claro, me había quedado sin programa en Latina. Me llamó el productor y me dijo: 'Cómo es Janet para que vengas'. Le di el monto y lo aceptaron", dijo Janet Barboza.

Asimismo, mencionó que ella pidió que le paguen porque no tiene "que darle ráting o contenido gratis" a nadie.

Por otro lado, Janet Barboza dijo que Magaly Medina "nunca ha sido una referente" en los negocios que emprendió y que suele copiar a Gisela Valcárcel

"Magaly Medina tiene a su álter ego que es Gisela Valcárcel. Ella toda la vida la ha querido imitar. Inclusive, intentó incursionar en el mundo de la belleza y sus locales quebraron. Gisela puso una revista, Magaly también puso revista y quebró. Esa es la verdad cruda y dura. Ahora le va bien porque es el único estilo de programa que ella puede hacer", agregó.

Finalmente, le recordó a la 'Urraca' que en su paso por Latina sus programas no pasaban de los dos puntos de ráting.

"Cuando estuvo en Latina en la mañanas como conductora de noticiero y hacía dos puntos. Luego tuvo uno de magazine y hacía 1.5 (puntos de ráting). Ella para lo único que sirve es para hacer programas de farándula, montar ampays, pagarle muchos a sus 'urracos' para sacar imágenes privada de la gente y sobrevivir en pantalla, para otra cosa ella no sirve", concluyó.