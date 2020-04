Magaly Medina cuestiona amistad entre Alejandra Baigorria y George Forsyth. | Fuente: Captura "Magaly Tv: La firme"

La conductora Magaly Medina aprovechó su espacio en ATV para comentar sobre la relación que ha nacido entre Alejandra Baigorria y George Forsyth, durante la pandemia por la COVID-19.

“¿No será que entre los dos hay cierto coqueteo? Eso me está oliendo”, dijo la periodista en "Magaly Tv: La Firme". Además, consideró que tanto la modelo y el alcalde de La Victoria podrían salir beneficiados si naciera un romance.

“¿Quién se beneficia de quién? Ella es una figura pública mediática al lado de un alcalde, quien tiene muchos admiradores, que está haciendo una labor que tiene mucha simpatía en su distrito", comentó.

"Un alcalde con aspiraciones presidenciales y... de repente está en búsqueda de una primera dama o de repente Alejandra quiere incursionar en política y no hay nada mejor que, en momentos como este, dar a conocer el corazón solidario y quién sabe”, sostuvo Magaly Medina.

Asimismo, la popular 'Urraca' se mostró sorprendida luego que Alejandra Baigorria no descartara una relación amorosa con George Forsyth, pues la modelo dijo que “por el momento” no hay nada entre ellos.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

La modelo y empresaria textil manifestó su admiración por el alcalde George Forsyth y no negó que más adelante pueda surgir el amor entre ambos.



“El alcalde se está arriesgando a contagiarse, entonces es de admirar, pero eso no tiene nada que ver con vinculaciones y cosas sonsas”, expresó para diario Trome. “Yo creo que ahora no estamos para pensar en eso, sino estamos para pensar, para admirar, para agradecer”, manifestó la ex chica reality.

Como se sabe, George Forsyth está en medio de un proceso de separación con la actriz Vanessa Terkes; mientras que Alejandra Baigorria habría terminado su relación con el venezolano Arturo Caballero.