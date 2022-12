Janick Maceta y Andrés Wiese confirmaron su relación tras su viaje a Tailandia. | Fuente: Composición

El actor Andrés Wiese estuvo de cumpleaños el viernes 16 de diciembre y Janick Maceta le dedicó un mensaje en su publicación. Por medio de sus redes sociales, el artista recordado por su papel en ‘Al fondo hay sitio’, compartió imágenes de cómo se vería en caricatura para celebrar sus 39 años.

“Hoy celebramos 39 años en todos los multiversos”, escribió en la descripción. Sin embargo, la Miss Perú 2020 dejó su mensaje: “Te amo en todos los multiversos”. Este comentario generó diversas reacciones en sus seguidores ya que son pocas las veces que demuestra sus sentimientos.

Como se recuerda, se confirmó la relación entre Janick Maceta y Andrés Wiese a través de imágenes que ambos subieron por separado a sus redes sociales, donde no se les ve juntos, pero sí en los mismos lugares.

Al ser consultada si había planes de matrimoniales hace unos meses, la modelo señaló que una pareja debe hacer lo que le haga feliz, “sin presión de los medios”, y que todas las personas están en su derecho de “disfrutar de un amor bonito”.

Janick Maceta habla por primera vez sobre su relación con Andrés Wiese

En junio de este año, Janick Maceta dio sus primeras declaraciones públicas sobre su relación con el actor Andrés Wiese. La reina de belleza se hizo presente en la ceremonia de Miss Perú 2022, durante la que un periodista de América Espectáculos se le acercó a hacerle unas preguntas, entre ellas algunas referidas a su nueva relación.

La primera fue si se animaría a confirmar su relación con Andrés Wiese, la Janick Maceta, guardando toda la reserva posible, respondió: “Mi corazón está feliz, estoy muy feliz. ¿No se me ve feliz?”.

Seguido, señaló que, como ya se conoce, no es de habar sobre su vida privada, pero que todo está bien entre ellos. Sin embargo, comentó que ambos son “bien perfil bajo”, pues no salen mucho, y que así se encuentran tranquilos.

Al ser preguntada si apuesta por mantener su relación lejos de los reflectores, la respuesta de Janick Maceta fue que le gusta así: “No me gusta exponer mucho a mi familia, o mis relaciones, amigos también. Entonces, me gusta mantener esa parte cuidada y protegida, y de vez en cuando obviamente nos van a ver de viaje, pero no bajo el lente de la cámara”.





