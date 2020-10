Hijo de Javier Carmona despidió a su padre. | Fuente: Instagram

Luego de dos años de permanecer en estado vegetativo, Javier Carmona dejó de existir. Tras difundirse la noticia, varios personajes de la televisión enviaron sus condolencias a su esposa Tula Rodríguez y sus hijos.

Asimismo, el hijo mayor del exgerente de televisión, Tadeo Carmona, quien se desempeña en el rubro audiovisual, compartió una storie en su Instagram para expresar sus sentimientos.

Junto a una imagen del cielo, Tadeo añadió la canción que reza: “Él me enseñó que al caerse hay que levantarse, sacudirse y siempre enseñar los dientes sin dolor”.

Asimismo, hizo una publicación en la que escribió: "Buen viaje".

De esta manera, el primogénito de Javier Carmona se despidió de su padre, quien murió a los 56 años a causa de un infarto que sufrió en agosto de 2018.

Hace unos días, Tula recordó la última vez que conversó con su pareja. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”,

A comienzos de la cuarentena obligatoria, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

