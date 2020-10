Javier Carmona, esposo de Tula Rodríguez, falleció el miércoles 30 de septiembre. | Fuente: Instagram

El 30 de septiembre, el esposo de Tula Rodríguez, Javier Carmona, falleció tras estar dos años en estado vegetativo. Después de que muchos personajes del espectáculo le enviaran sus condolencias a la actriz, los conductores de “Esto es Guerra” se unieron a estos sentidos mensajes.

En la última edición del programa reality, Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo, se dirigieron a los hijos y familiares del exproductor de televisión son su sensible pérdida.

“Javier Carmona era un tipazo, un hombre de televisión, un hombre buena gente en todo el sentido de la palabra. Te vamos a extrañar, vas a hacer muchísima falta en este mundo de televisión”, expresó Díaz.

Luego, agregó que fue un pilar fundamental en el mundo de la pantalla chica ya que “lo recibió siempre con los brazos abiertos, y al que sumaste muchísimas cosas". "Extrañaremos fundamentalmente ese don de gente que te caracterizó, abrazos para toda la familia de Javier Carmona”, añadió.

Por su parte, Jazmín Pinedo se dirigió a Tula Rodríguez ya que ambas trabajan juntas en la casa televisora: “Nuestro más sentido pésame para toda la familia de Javier Carmona y para Tula Rodríguez, ella es parte de América Televisión y parte de esta casa. Un abrazo y mucha fuerza para ti en estos momentos”, señaló.

TULA RODRÍGUEZ Y SU ÚLTIMA CHARLA CON SU ESPOSO

Hace unos días, la misma Tula recordó la última vez que conversó con su pareja o la última ocasión que lo vio lúcido. “Llegaste a buscarnos a casa para llevarte a la clínica porque te sentías mal. En mi desesperación bajé corriendo para sacar el auto y poder irnos, pero tú no querías bajar hasta que Valentina esté con nosotros. Yo insistí en irnos, era una emergencia, pero tú tajante dijiste: ¡Sin Valentina no me voy!”.

Al inicio de la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su casa -para evitar riesgos de contagio de la COVID-19- donde era atendido por su esposa e hija Valentina.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".