Jazmín Pinedo revela que es víctima de acoso cibernético desde hace dos años

Jazmín Pinedo denuncia acoso cibernético desde hace dos años. | Fuente: Captura de TV

La conductora de "Mujeres al mando" Jazmín Pinedo habló de la incómoda situación que vive desde hace dos años debido al acoso cibernético del que es víctima por parte de una cuenta de Instagram.

De acuerdo con Pinedo, se trata de una persona que no solo deja agresivos mensajes en las fotos que publica, sino también que la ha difamado con sus familiares, amigos e incluso compañeros de trabajo desde hace tiempo.

“Quiero denunciar una cuenta de la que estoy sufriendo acoso cibernético desde hace dos años. Esto ya se está saliendo de control. Ha asegurado en varias ocasiones cosas bastantes delicadas y me ha difamado con otras personas”, inició la conductora de televisión.

Para acabar con esta difícil situación, la ex chica reality reveló el nombre de la cuenta de Instagram que la acosa y le mandó una advertencia a la persona que la administra para que dejé de molestarla.

Jazmín Pinedo revela la cuenta de Instagram desde donde sufre acoso cibernético. | Fuente: Captura de TV

"La cuenta es mariaisabel957. Yo ya le he explicado a esta persona que estoy detrás de su IP y no voy a parar hasta meterla presa porque esto no es un juego. Esto es enfermizo y no es legal”, finalizó.

Karen Schwarz contó que también tenía conocimiento del acoso que sufre Pinedo y confirmó que esa cuenta "me escribe cosas horribles de Jazmín y me parece terrorífico". Jazmín Pinedo iniciaría acciones legales.