Después de que Jefferson Farfán demandara a Melissa Klug con el fin de reducir al 60% la manutención que le otorga por sus dos hijos, esta tarde el 4° Juzgado de Paz Letrado decidió archivar su denuncia debido a que a la audiencia solo se presentó el abogado del futbolista.

Así lo dejó claro el juez Walter Flores Gutiérrez, quien al observar que el futbolista no asistió y solo lo hizo su defensa sin ningún documento que acredite un poder para representarlo, decidió enviar el proceso al archivo.

Según señala la resolución judicial, Melissa Klug y su abogado, quienes sí asistieron a la audiencia judicial, se ampararon en “su derecho de no presentarse a la diligencia programada para esta fecha y hora, optando por retirase del despacho”.

Así, luego de que el juez tomara esta decisión, el letrado de Jefferson Farfán pidió una reprogramación para que el delantero pudiera asistir a presentar sus descargos. Su inasistencia se debió a que el deportista está en Europa, entrenando para el Lokomotiv.​

Como se recuerda, el pasado 28 de enero, Klug relató que el jugador del Lokomotiv la acusaba de derivar parte de la pensión de alimentos que él le otorgaba para sus hijas mayores. “Me da muchísima pena que se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe dónde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que le puedes hacer”, señaló.

Asimismo, la expareja del seleccionado nacional afirmó entonces: “A otras personas ajenas les quiere dar todo y a sus hijos les quiere quitar. Eso es injusto, no se está metiendo conmigo, ya se está metiendo con mis hijas en mencionarlas e incluirlas en ese juicio”, finalizó.

DEMANDAS CONTRA FARFÁN

En diciembre del 2019,, luego de que —por primera vez—él solicitó la reducción de la manutención para sus hijos.

"Yo siento que él tiene algo contra mí porque esto es como un maltrato psicológico. En un año he tenido tres demandas. Eso no está bien, soy la madre de sus hijos. Él ahora se está metiendo con mis hijos, ya no se está metiendo conmigo", dijo la empresaria en “Magaly TV: La firme”.